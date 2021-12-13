華燈初上｜劉品言承認將劇本「外流」　被灌酒逼供講出真兇是誰

【華燈初上】「2021新北歡樂耶誕城」12日充滿《華燈初上》追劇熱，劇中演員劉品言、郭雪芙、張軒睿、章廣辰到會場同歡，一上台就被黃子佼詢問「兇手是誰」，儼然已經成為這陣子最熱門的問候語。



劉品言下台受訪時，一聽到這句「兇手是誰」就倒抽一口氣，因為所有《華燈初上》演員都守口如瓶，不敢洩漏絲毫口風。但劉品言承認其實媽媽已經搶先一步知道真兇，「當時我們在拍戲的時候，她就是把我的劇本當成床頭小說。」不過她也強調，已經對媽媽下了「封口令」，嚴禁她跟左鄰右里分享。

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郭雪芙同樣不停被妹妹逼問，不停要她爆雷。郭雪芙無奈要大家「自己看」，等月底第二季曝光，馬上就能得到解答。郭雪芙也提到，當初在開拍時，大家都懷疑過自己可能是兇手，劉品言妙喻「就像大家會覺得自己可能被疫情傳染一樣」。

《華燈初上》除了掀起追劇熱潮，劉品言許久沒聯絡的朋友為了打聽兇手，突然開始關心她的近況，甚至有朋友試圖把他們灌醉，看看能不能問出兇手，簡直無所不用其極。郭雪芙坦言，一開始接拍時有想到這部作品一定會受到歡迎，但觀眾反應已經超出他們預期，所有演員都覺得相當驚喜。

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郭雪芙在《華燈初上》中的表現不俗，她透露本來導演對於選角前的見面意願不高，可能覺得「她會演戲嗎」。但兩人見面後發現「好像可以喔」，郭雪芙這才有機會加入酒家女行列。在郭雪芙投入拍攝後，導演更傳訊給她表示肯定，讓她非常開心。

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