網紅鄧佳華原拍檔獲封「暗黑版楊丞琳」　真楊丞琳怒了：根本不像

台灣AV女優孟若羽因左臉上有一粒痣，被封為「暗黑界楊丞琳」，雖然身高僅158公分，但擁有F罩杯的傲人身材，近日藉由參與愛情動作版《魷魚遊戲》而聲名大噪。對於女優使用自己的名字闖蕩成人界，本尊楊丞琳連發數張黑白照驗明正身，宣告自己才是「暗黑楊丞琳」。
【圖輯】「暗黑版楊丞琳」演過AV版《魷魚遊戲》！點圖放大看孟若羽照片👇👇👇
+4
楊丞琳透露，最近幾天，一直看到暗黑楊丞琳的新聞，其實覺得兩人沒有很像，各有特色，「她很性感，我很感性」，並附上穿著黑色低胸洋裝的照片，眼神銳利地瞪著鏡頭，自帶冷豔氣場，散發成熟女人味。
【圖輯】你認為「暗黑版楊丞琳」與楊丞琳相似嗎？點圖放大看更多楊丞琳照片👇👇👇
+9
雖然兩人臉上同樣都有一顆黑痣，不過孟若羽的是在左臉，楊丞琳則是在右臉，也是她出道以來的「註冊商標」。楊丞琳的貼文吸引超過上萬名粉絲按讚留言，大多力挺她是無人可以取代，「差很大，根本不像，不過妳很聰明又幽默這樣po文回覆智慧」、「妳太紅了，把妳當成標竿」、「明明差很多，以為臉有痣就人人是楊丞琳逆」、「痣不同道不合」。
鄧佳華拍AV破處攰足6小時談事後感 導演揭幕後秘聞：難度很高網紅鄧佳華拍AV原拍檔臨時縮沙 新女優頂硬上背後藏一個「善舉」網紅鄧佳華真正進軍AV界片酬曝光 女優人選卻崩潰不拍要迅速換人網紅鄧佳華揚言自焚後圖進軍AV界 改名變態太郎望與三上悠亞合作網紅鄧佳華求愛不遂揚言去電視台自焚 女方真實身份曝光震驚網民
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】