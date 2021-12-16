網紅鄧佳華原拍檔獲封「暗黑版楊丞琳」　真楊丞琳怒了：根本不像

台灣AV女優孟若羽因左臉上有一粒痣，被封為「暗黑界楊丞琳」，雖然身高僅158公分，但擁有F罩杯的傲人身材，近日藉由參與愛情動作版《魷魚遊戲》而聲名大噪。對於女優使用自己的名字闖蕩成人界，本尊楊丞琳連發數張黑白照驗明正身，宣告自己才是「暗黑楊丞琳」。



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楊丞琳透露，最近幾天，一直看到暗黑楊丞琳的新聞，其實覺得兩人沒有很像，各有特色，「她很性感，我很感性」，並附上穿著黑色低胸洋裝的照片，眼神銳利地瞪著鏡頭，自帶冷豔氣場，散發成熟女人味。

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雖然兩人臉上同樣都有一顆黑痣，不過孟若羽的是在左臉，楊丞琳則是在右臉，也是她出道以來的「註冊商標」。楊丞琳的貼文吸引超過上萬名粉絲按讚留言，大多力挺她是無人可以取代，「差很大，根本不像，不過妳很聰明又幽默這樣po文回覆智慧」、「妳太紅了，把妳當成標竿」、「明明差很多，以為臉有痣就人人是楊丞琳逆」、「痣不同道不合」。

楊丞琳回應連日來有關「暗黑楊丞琳」的稱號。（FB@楊丞琳）

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