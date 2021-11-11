網紅鄧佳華揚言自焚後圖進軍AV界　改名變態太郎望與三上悠亞合作

【鄧佳華／三上悠亞】據「ETtoday」報導，連千毅7日宣布旗下網紅鄧佳華將進軍日本AV界，已找了日本老師補習，鄧佳華還自己取了藝名為「變態太郎」，更表示希望可以和三上悠亞合作。



而對於鄧佳華進軍AV界一事，擔任藝人經紀人，也導過AV的導演圤智雨7日於facebook「戲引子」提出了他的看法，長文開頭便直接拋出：鄧佳華去日本拍av的可能性= 0 ?

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圤智雨表示日本片商是非常嚴謹的，即便在台灣很紅，不代表到日本就會受到青睞，直言「（鄧佳華）如果是去日本拍AV當男主角，基本上百分之99不可能」，至於台灣片商的可能性，他提到目前主流的SWAG、TWAV，或是麻豆傳媒，「麻豆傳媒比較沒機會」。

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圤智雨透露AV版魷魚遊戲中瑋哥的角色其實曾經找過鄧佳華跟吃屎哥，但鄧的經紀人沒回應，吃屎哥則是價碼沒談攏，所以最終沒有合作。

圤智雨另外還點出鄧佳華當男優三大問題，包括眾目睽睽攝下的「生理反應」壓力、商業價值，以及已宣布的計劃能否確實執行。網友也坦言台灣男優不是這麼好當的，通常都撐不久。

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戲引子（圤智雨）facebook全文：

鄧佳華去日本拍av的可能性= 0 ?

身為一個AV導演 . 對於今天鄧佳華新聞上宣佈要進軍AV

而且是希望有機會的話可以跟三上合作

關於這一點我想說，如果是去日本拍AV當男主角. 基本上

百分之99不可能，因為日本片商是非常嚴謹的 ，在台灣有名

不代表日本人會ｘ你 ，而台灣片商目前主流的SWAG或是TWAV

跟麻豆傳媒有沒有可能跟鄧佳華合作呢? 坦白說，除了麻豆傳媒比較沒機會外.另外兩間是有可能的 ，在上一次拍AV版魷魚遊戲時，原本瑋哥的角色就有找過鄧佳華了，但經紀人沒回應，所以我們後來也有問吃屎哥，但一開始吃屎哥開了一個天價，所以我們沒用他，等到我們確定找瑋哥並且開拍前兩天，吃屎哥又來敲我說原本談的價位他可以拍，但反而是我們後來就跟他說下次有機會在合作吧，誰知吃屎哥立刻又嗆了一句，反正也有別的片商找他，結果我一怒之下就回吃屎哥，如果真的有人找你，你早就去拍了. 不會反過來問我

以上是個小插曲， 回到鄧佳華的話題 ，連自稱台灣第一女優的吳夢夢都沒有去日本當女優了，鄧佳華更不可能去日本

而且就算鄧佳華在台灣當男優，首先會遇到的問題是

1. 會不會硬? 要一個沒有性經驗的處男 . 第一次破處

就在10幾個人的製作團隊眼下硬 ，這心裡壓力是很大的

就算小編制只有5個工作人員，那請問處男第一次是可以多猛?

2. 商業價值 ? 鄧佳華的首部AV.如果換成你是消費者，你會下載嗎?

也許會當作喜劇來看一下，而且一定會有新聞點，就算現場緊張

早洩陽痿，也會是另一個新的笑話新聞，但是我不覺得台灣的女優

會想接這個案子跟他做，就算錢很高願意，那女優之後的心理壓力

也是很大的，所以這是一個有商業宣傳價值，但下載數對我而言

不會太高的可能性比較多，大家應該會看盜版的笑笑比較可能

3. 上次是希望跟羅志祥合體但沒有，這次說要當男優

有沒有覺得畫面好熟悉，也許下次說不定會宣佈要去拍魷魚遊戲

第二季了，也許…

以上，對了其實後來我有跟吃屎哥說，如果你介意我們開給鄧佳華的薪水比較高的話，不如去想想可以怎樣讓自己的新聞點有意義一點，衝撞活動這件事也無法常用，不如鄧佳華跟連董

那吃屎哥拜入館長門下學拳，這樣形象還會正面一點，而且我相信館長也會幫他弄內容。

以上，一個因為疫情，為了生活，所以導AV的導演的看法

我是圤智雨



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