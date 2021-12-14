網紅鄧佳華拍AV原拍檔臨時縮沙　新女優頂硬上背後藏一個「善舉」

【鄧佳華／孟若羽／苡若】台灣網紅鄧佳華才宣布進軍成人界，對手女優孟若羽就因為不堪外界壓力，宣布辭演，片商找到170公分的豪放系女優苡若接棒，對方身材火辣、作風狂野，一個晚上就點頭答應替補上陣，而導演也透露苡若願意合作的原因，讓他相當詫異。



鄧佳華原拍檔孟若羽臨時縮沙

不同於孟若羽只有158公分，是鄧佳華理想的小隻馬外型，苡若有著170公分的大長腿，身材勻稱性感，導演圤智雨12日在社交平台坦言最害怕的就是女優在開拍72小時內不演了，但表示理解孟若羽辭演的原因，「在這樣的一面倒壓力之下如果是我也會辭演。」

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對於孟若羽的壓力，圤智雨感到心疼，「所以孟若羽辭演，雖然無奈，但接受，也非常感謝孟若羽與經紀人唐子元的幫忙，在孟若羽辭演後的半小時左右就幫忙找到替代人選女優。」

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新女優苡若頂硬上背後藏一個「善舉」

至於替補女優苡若，圤智雨表示：「雖然沒有F奶不是小隻馬，但有170大長腿，所以希望鄧先生不要在（再）倒楣了，看來今天還是帶劇組去龍山寺拜拜，祈求順利吧。」據《三立新聞網》報導，他透露苡若目前23歲，會答應的原因只因為「沒吃過處男」，連他都很是訝異。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】