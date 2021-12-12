網紅鄧佳華真正進軍AV界片酬曝光　女優人選卻崩潰不拍要迅速換人

鄧佳華日前宣布進軍成人界，對手是158公分的蘿莉系女優孟若羽，引起各界關注，不過就在消息公布5天後，驚傳孟若羽決定辭演，AV導演圤智雨也對外證實，而替補女優人選也出爐。



在宣布要和鄧佳華合拍AV後，不少網友湧入孟若羽IG勸說她不要拍，據《三立新聞網》報導，沒想到就在5天後，12日驚傳孟若羽因親朋好友反對，加上各方的負面聲浪，最後不堪壓力決定辭演，導演圤智雨也證實此事，而片商緊急找來救火女優，人選也已找到，是同樣演過AV《魷魚遊戲》的女優苡若。

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孟若羽原本因為和鄧佳華拍攝首部AV作品《華根初上》，經過片商考量，決定加價6成片酬，對於外界出現反對聲浪，導演圤智雨曾表示：「當反對聲出現後，請問你們爲什麼反對？你們原本認識孟若羽嗎？片商沒有強迫她拍攝喔，是經過20幾個打槍後，問到她，她過腦後答應的，那孟若羽沒被逼，腦子沒進水，那有何好反對的，這是她的選擇，也許她就是沒跟醜男做過想試呀，這是她選的，那她選了，想過了，考慮過了，那要反對什麼？」

鄧佳華以見習身分，即將拍攝第一支AV作品，對於外界好奇的片酬，在記者會上也曝光他的片酬，由於是他主動表示想拍片，所以這次完全是「零片酬」，只會有「處男紅包」600元，至於女主角孟若羽因為是幫他圓夢，加上鄧佳華的形象特殊，答應加價6成「以示對女優的尊重」。

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