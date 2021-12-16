王浩信陳自瑤終極破冰　兩公婆激罕微博互動關係好轉

王浩信與陳自瑤（Yoyo）近年屢傳「分訊」，無論公開場合還是社交平台都不再如過往合體放閃，婚姻關係備受外界關注。日前王浩信在微博為主演新戲《兵王之絕境狙殺》宣傳：「兵王之絕境狙殺在西雙版納拍了一個月，當時日夜溫差特別大，每天不是爆炸妝就是傷妝，化妝專業程度讓我看到都覺得疼，再加上連日的動作和爆破場面，呈現到了軍事片的質感，也讓我體會到防衛人員的艱辛，非常難忘的一個月，現在終於可以跟大家分享當天的畫面，當時的熱血跟誠意，敬請期待。」Yoyo隨即留言：「支持。」而王浩信就回覆：「謝謝。」



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兩公婆激罕互動！（微博截圖）

雖然留言看似普通，但依然掀起網民熱議！事緣王浩信與Yoyo多次傳出婚變，兩人鮮少互動，上個月兩人在《萬千星輝賀台慶2021》上分開進場，王浩信與蔡思貝（Sisley）一起行紅地氈，而Yoyo就繑住黃子恆及Patrick Sir（林溥來）一起進場，當時已經惹來不少粉絲大表不滿。其後更有報道指Yoyo與Sisley不和升級，半公開向身邊朋友提醒絕不同場。據指Yoyo最近正式通知朋友，如果想邀請自己出席聚會，希望避免同時邀請Sisley，她亦向相熟監製表明，不想與Sisley同劇演出。

王浩信同蔡思貝獲安排一起進場。（影片截圖）

其實Yoyo是繑住黃子恆及Patrick Sir一起進場。（影片截圖）

點擊下圖還原紅地氈現場情況：

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Yoyo同王浩信近年極少公開講夫妻感情，屢傳關係變僵，瀕臨離婚邊緣。不過在10月底他們先後Post出帶囡囡王靖喬（QQ）去主題樂園玩的照片，雖然沒有三人合照，但有眼利的網民留意到Yoyo曬出的早餐照是三人分量，因而推斷他們是一家三口去Staycation。不過如今Yoyo公開對老公表示支持，兩人更激罕互動，網民紛紛留言表示希望他們繼續大曬恩愛，但亦有人認為兩公婆的留言太過見外：「夫妻之間太客氣了吧」、「兩公婆說什麼謝謝」。

陳自瑤帶囡囡去主題樂園曬三份早餐 王浩信同行打破婚變傳聞？