53歲伊能靜分享保養秘訣　直認曾割雙眼皮：又不是見不得人的事

現年53歲的伊能靜自2015年與內地男星秦昊結婚後定居內地，保養得宜的她更不時大方分享凍齡秘訣。日前伊能靜拍片教大家護理眼部，無須用太貴的護膚品就可以達到很好的效果，她先是用水蒸氣蒸眼，之後再用綠茶茶包敷在眼周，淡化黑眼圈，熱敷完之後，伊能靜再用冰水敷眼，之後再敷眼膜，搽眼霜，可見她在保養方面確實花了不少心思。



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片中所見伊能靜皮膚白滑緊致，網民紛紛留言大讚她Keep得好，但亦有人表示質疑：「割的雙眼皮吧」，伊能靜隨即回覆：「是啊，我從來沒有否認，這又不是見不得人的事」，表現大方。其實近年伊能靜屢傳整容，年過五十的她與年輕10歲的老公秦昊站在一起都不太看得出年齡差，加上她近年變豐唇、尖下巴，惹來外界質疑她曾整容，對此她就解釋因箍牙令臉型變得更精緻。事實上，伊能靜過往曾在訪問中透露在出道初期已經縫了雙眼皮，但她不認為是整容，並稱自己很自愛，從不做需要開刀見血的整容手術。

伊能靜與年輕10歲的老公秦昊站在一起都不太看得出年齡差。（微博@伊能靜）