楊婉儀欠債賣樓抵押后冠　10位港姐歷盡坎坷郭羨妮慘被封「狐妮」

現年51歲的楊婉儀（Winnie）在2003年與前練馬師王登平之子王帥勳結婚，婚後逐漸淡出演藝圈，隨夫從商。不過近年兩人涉及多宗金錢糾紛，欠債過千萬港元，Winnie需要港姐后冠及位於美國三藩市的物業。前年兩人再被業主入稟追討28萬租金，無奈之下他們一家由西貢獨立屋搬到數百呎的細單位居住。直至2019年年底，Winnie帶同一對仔女回到娘家美國三藩市生活，並在當地教英文賺錢養家，而她亦不時在IG分享與仔女的生活點滴，但老公就從未見影。



2019年年底，楊婉儀（Winnie）帶同一對仔女回到娘家美國三藩市生活，她亦不時在IG分享生活照，但老公就從未見影。（IG@winnieyyoung）

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Winnie在1995年參選港姐奪得冠軍後入行，主要拍劇及擔任司儀工作，斯文淡定的形象深入民心。原本與老公夫妻檔搞生意的Winnie，生活無憂，可惜近年因生意失敗屢傳欠債，經歷風風雨雨後更舉家移居美國。過往有不少港姐藉着名氣成功嫁入豪門，亦有人加入娛圈後發展順利，但其實有不少港姐的經歷就相當坎坷，令人唏噓。

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