王力宏離婚｜台灣女律師狠批徐若瑄聲明兩大敗筆：很傻很天真！

【王力宏離婚】王力宏與李靚蕾離婚，意外讓徐若瑄捲入這場婚變中，她除了發聲明嚴正駁斥外，還向王力宏喊話「希望王力宏先生，能儘快出來化解！不要因為個人私事，殃及友人」。而台灣美女律師則覺得這樣的聲明是「傻又天真又搞不清楚狀況」。
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台灣律師李怡貞在臉書發文提到「我是覺得，就算就算只是李靚蕾多想，徐第一時間還是必須跟李靚蕾道歉，畢竟與別人的先生交情好到讓太太在意以及誤會，可以寫出這麼嚴重的文字，絕非空穴來風。」，她更覺得「讓別人的先生可以違反法規拋下妻小只為了吃茶泡飯？只不過，李靚蕾到了這個田地會傻到無據指摘嗎？我真的不這麼認為」。
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律師李怡貞認為，其實深夜即時解釋的對象，應該是李靚蕾，而不是社會大眾或合作廠商，並指出「請律師恫嚇大眾多此一舉」，最後更指出現實的一點，「指望連自己妻子都不護的王力宏出面澄清？！傻又天真又搞不清楚狀況吶」。
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