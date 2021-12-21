王力宏李靚蕾離婚｜盤點八位性上癮藝人　唔影響婚姻只得一位

王力宏日前宣布與結婚八年的太太李靚蕾離婚，隨即被對方以長文「毀滅式」控訴多項渣男行徑，包括於婚內多次約炮、召妓等，其中一名更是By2妹妹Yumi。連日來多番隔空對罵，李靚蕾昨晚（19日）在長文中踢爆心理醫生認為王力宏有性上癮和自戀型人格的問題，又於深夜再出post逐點反擊王力宏所謂的回應，質問他「你是否承認您從婚前就有跟很多不同的朋友有約炮的習慣，甚至有劈腿的事實？」雖然王力宏始終都未有正式承認自己有約炮召妓或患有性上癮，但今日（20日）卻宣布暫時退出娛樂圈道歉兼為事件作交代，企圖為事件畫上句號。



王力宏被李靚蕾踢爆有性上癮和自戀型人格的問題。（微博：@王力宏）

李靚蕾發文踢爆王力宏患有性上癮。（Instagram：@jl.leilei）

除了王力宏之外，香港都有性上癮代表。張致恆（Steven）於2016年與當時女友莊端兒拍拖時被爆偷食，隨後承認自己患上性上癮需要接受心理治療，然而兩年前再被爆出與女友梁皓恩拍拖期間突然於女粉絲雯雯閃婚，兼連環爆腳踏幾條船的醜聞，當時卻被不少網民質疑他以性上癮為劈腿藉口，並稱呼他做「性上癮」。娛樂圈又有哪些明星藝人患有過性上癮呢？點擊觀看以下名單：

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王力宏李靚蕾離婚｜王力宏宣布暫時退出 李靚蕾四字回應