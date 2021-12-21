陳自瑤見王浩信拍戲辛苦終極破冰　親口解說頒獎禮黑面表情意思

陳自瑤（Yoyo）與丈夫王浩信近年屢傳「分訊」，極少在社交平台見到夫妻一齊出現的身影，在無綫活動同場時又鮮有互動。上月台慶行紅地毯，兩公婆分開進場，王浩信與曾傳緋聞的蔡思貝一起進場，而Yoyo就由黃子恆及Patrick Sir（林溥來）陪伴下入場。

Yoyo在《萬千星輝頒獎典禮2020》冷對老公多謝，成為經典場景。

王浩信陳自瑤終極破冰 兩公婆激罕微博互動關係好轉

兩公婆激罕互動！（微博截圖）

但最經典的仍然是《萬千星輝頒獎典禮2020》，王浩信成為「雙料視帝」在台上多謝老婆，不過鏡頭捕捉到Yoyo面無表情。但今年有突破性發展，王浩信為新戲《兵王之絕境狙殺》在微博宣傳，Yoyo隨即留言：「支持。」而王浩信就回覆：「謝謝。」可謂打破了一道無形之牆。昨日（20日）Yoyo為新劇《有種好男人》開鏡拜神，被傳媒問到留言一事，Yoyo就說見老公拍戲辛苦，所以想表達一下支持。

其實Yoyo是繑住黃子恆及Patrick Sir一起進場。（影片截圖）

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至於在《萬千星輝頒獎典禮2020》中的疑似黑面事件，就可以留意明日J2台節目《師父有請》，她接受麥玲玲訪問講起當刻，即強調不是黑面：「大家拎返張相出嚟睇，只係一個比較淡然嘅表達啫！」

同集嘉賓還有2016年港姐冠軍馮盈盈，她否認有釣金龜，然後又綜藝之神上身拋金句：「只係啲金龜搵我！」又講笑說已訂下規矩，只准月入8000蚊以下的男士邀約：「我唔想再被人話我係釣金龜。」

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