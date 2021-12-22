王力宏離婚｜周揚青提3點狂讚王力宏遭網民恥笑：眼光確實不行!

【王力宏李靚蕾離婚／周揚青】王力宏遭李靚蕾爆料有約炮、召妓等渣男行徑，也曾於美國治療，被診斷出有性成癮症，形象跌到谷底，也讓許多將他視為理想情人的粉絲大崩潰。而先前毀滅羅志祥的周揚青也被挖出，曾經大大稱讚王力宏，發言曝光被網友狂酸：「看人的眼光確實不行！」



周揚青2019年以一封自白長文爆料羅志祥愛多人運動、劈腿等誇張行徑，徹底毀滅男方事業，如今王力宏也遭妻子李靚蕾揭開惡劣真面目，被不少網友稱是2大女戰神，但有網友翻出她曾在2013年發文大讚王力宏：「看來～在大部分人眼中，又帥又有錢又專一的男人，只有王力宏了…」

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這句發言曝光後，立刻引起網友熱烈討論，不少人虧周揚青，「事實證明，周揚青看人的眼光確實不行」、「她看男人真的準嗎」、「羅志祥在前，王力宏在後，周揚青看男人的眼光真是」。

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王力宏被指有性成癮症，鄧惠文表示性成癮受生理跟心理因素影響，生理上可以用調解性慾的藥物來抑制性衝動，而至於心理上的症狀，她則指出「他們在心理上會去追求、依賴立即的親近感跟滿足感」，更提到部分人在小時候有過心理創傷後，長大後會沉迷於一夜情，喜歡在很短的時間裡跟一個人有親密接觸，會讓他們感覺到自己的重要，甚至會「把這種感覺跟被愛混在一起」。

此前，李靚蕾提出相關證明文件，反擊王力宏「長年活在恐懼、勒索和威脅之下」說法，指出自己才是長期遭受精神虐待、羞辱、被情感操控的人，此外還爆料王力宏被心理諮商師判定有性成癮和自戀型人格的問題，還會向親友造謠李靚蕾「有精神疾病」來詆毀李靚蕾。

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