黃安造謠離婚章子怡喊告　深夜急拍片道歉：祝兩位白頭偕老

近日有內地網民發現章子怡與汪峰在本月17日退股共同投資的公司新影佳映（新沂）電影文化發展有限公司，惹起不少揣測，事關內地正積極考查藝人逃稅，著名帶貨KOL薇婭被追稅及罰款合計13.41億元人民幣，加上王力宏與李靚蕾離婚仍餘波未了，有不少網民推測是婚變前兆。

網友發現章子怡與汪峰悄退出共同投資公司。（章子怡微博）

章子怡汪峰突退出共同投資公司 網友︰婚變還是查稅？

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現居於內地的台灣藝人黃安昨日（22日）在微博發文，聲稱從香港記者口中得知章子怡與汪峰已經離婚，又寫下：「難道，這才是2021年的壓軸大戲？」結果黃安估中部份未來，因為鬧劇正正發生在他身上。

章子怡晚上直接tag了汪峰，表示要告人造謠離婚。（微博）

章子怡昨晚11點將黃安發文截圖並標上大大隻的「假」字否認離婚，並在微博直接tag了汪峰：「假的！！！峰哥明早該告誰告誰！」網民拍手叫好：「霸氣！告死這種造謠咖！」而黃安約在一小時後拍片放上微博道歉，自稱只是轉述他人說法：「很抱歉深夜打擾大家，因為我有話要急着說。今天我在微博上寫道，消息來源是香港資深記者朱叔，現在全成了我說的了，其實我也是個吃瓜群眾。」

黃安在片中向章子怡認錯：「我要向章子怡與汪峰兩位說聲抱歉。基於江湖道義，我還是選擇第一時間說聲歉意，多說多錯，少說少錯，有錯認錯，光明磊落，我在這裡祝兩位婚姻美滿，白頭偕老。」

黃安即晚拍片道歉，表示自己只是轉述消息。（微博）

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