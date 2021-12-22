49歲張惠妹敢愛敢恨　五段戀情唯獨不對外承認王力宏

王力宏上周被結婚八年的前妻李靚蕾以長文「毀滅式」控訴多項渣男行徑，包括在婚內多次出軌亂搞兼召妓等等醜聞引起滿城風雨，除了By2妹妹Yumi牽涉在內，徐若瑄更因疑似影射成王力宏的人妻炮友而三度發聲明澄清，但其玉女形象亦已經受損。其中李靚蕾在長文中提及在電影院同場的王力宏緋聞女友，其真實身份今日（22日）被傳媒爆料是「阿妹」張惠妹。



現年49歲的張惠妹與年輕六歲的調酒師男友Sam現已拍拖踏入第十年，兩人一直感情穩定，外界都很關心下年五字頭的阿妹何時會正式成為人妻，但如今卻只因李靚蕾長文中的一句「記得有一次你約我看電影，我們坐在前面，散場時發現你當時的緋聞女友就坐在影廳的最後面，我們一起看了同場電影」突然被翻出十多年前與王力宏的緋聞，令她的情史再次受到外界矚目。

王力宏被爆曾傷盡張惠妹心當年已係渣男 PO家人合照竟將阿妹P走

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張惠妹前前後後有過五段戀情，在情場上亦有失意之時，其中一段最轟動的莫過於2004年與王力宏之間的緋聞，不過兩人一直未有對外承認過，而其餘的戀情則都有被張惠妹承認過，包括出道前的初戀男友林俊德、出道後第一個男朋友周立璟、年輕11歲的籃球員何守正以及現時男友Sam。

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