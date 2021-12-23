網民揭王力宏貪新鮮換電話　李靚蕾用二手iPhone意外搜羅偷食罪證

李靚蕾在離婚後撰寫多篇長文逐點擊破王力宏，被網民封為「蕾神之槌」狠狠痛擊，連帶被指在婚姻期間是第三者的BY2 Yumi孫雨，亦受到蕾槌波及。李靚蕾出招快狠準，明顯有備而戰，才能獲得大多數網民支持。

網民發現王力宏追捧最新型號iPhone，舊手機多次由李靚蕾接手使用。（FB@王力宏）

最近有內地網民整合出時間線，發現一切證據其實是由王力宏一手奉上！網民「游魚論」透露王力宏及李靚蕾以往出文的時間發現，王力宏在2018年起的出文紀錄都顯示使用最新型號的iPhone，李靚蕾2017年用的是iPhone 7 Plus，到2019年24日才轉用iPhone XS max，而王力宏使用iPhone XS max在9月21日發出的最後一條微博，僅比李靚蕾換手機早了數天。

徐若瑄身心俱疲發火為自己洗白：我沒介入李王的婚姻

同樣情況今年亦有發生，王力宏今年10月1日最後使用了iPhone 12 Pro Max，到12日換了為iPhone 13 Pro Max，而李靚蕾到12月18日就換成了iPhone 12 Pro Max。

網民指王力宏一心追求新型號手機，但過程中留下約炮腳印，讓前妻使用舊電話時又未有清理乾淨，最終被李靚蕾斷正抓到痛腳，亦間接說明王爸爸的文章中指「李靚蕾處心積累兩年」的說法。

王力宏聲明錯漏百出 網民捉五個矛盾位：寫稿的沒做好功課？

+ 5

+ 17

王力宏李靚蕾離婚｜一文睇清時間線 5日成本年娛樂圈最轟動事件