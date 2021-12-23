王力宏送李靚蕾生日蛋糕藏男尊女卑訊息　婚內不平等關係有跡可尋

王力宏與李靚蕾的毀滅式離婚鬧得沸沸揚揚，雖然事件以王力宏暫時隱退娛樂圈而暫告一段落，但是不少網友的「食花生」心態意猶未盡，甚至化身「考古學家」，誓要把一些蛛絲馬跡找出來。

顯然「皇天不負有心人」，有內地網友發現李靚蕾婚後與王力宏的地位不對等早就有跡可尋。2018年李靚蕾的32歲生日隔天，王力宏在微博上發文，但是在文中王力宏是先慶祝自己的演唱會圓滿成功，之後才在文末為李靚蕾道賀：「今晚，北京滿滿的愛，順利帶大家到龍的傳人2060的美好世界了，生日快樂！@李靚蕾」。

點擊下圖瀏覽當時王力宏送給李靚蕾的生日蛋糕：

王力宏的這條微博附上了6張照片，頭兩張為演唱會的照片，其後是孩子為他畫的畫，最後三張才是他與李靚蕾合照還有特製的生日蛋糕，看似甜蜜但卻細思極恐。蛋糕上有兩個翻糖公仔，造型非常奇特，王力宏造型的公仔大騷肌肉，李靚蕾造型的公仔坐在旁邊拍照記錄；而另一個翻糖則是李靚蕾雙膝跪在地上，偷拍穿著浴袍的王力宏。不少網民感嘆這次李靚蕾一定是忍耐了很久才會選擇以蕾神之錘的方式去結束這段婚姻。