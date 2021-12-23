徐若瑄「被認定係王力宏炮友」點解唔告李靚蕾？台律師揭背後玄機

【王力宏李靚蕾離婚／徐若瑄】王力宏被李靚蕾的毀滅性離婚，原以為雖男方道歉、暫退演藝圈而落幕，李靚蕾卻突然出面替黑人、范范澄清，表示他們並沒有與黑人有不正當關係。因此更讓外界好奇李靚蕾曾提到的一位「已婚人妻」因有「違規也要去她家」究竟是誰。22日徐若瑄出面表示自己遭影射，澄清自己沒有介入王力宏的婚姻。有網友建議她直接提告李靚蕾毁謗，台灣律師則有不同看法！



徐若瑄22日突然發表聲明，強調自己絕對沒有踰矩對不起先生，「各種躲在影射、比喻、暗示背後的報導和網友們的不實指控，一桶又一桶的髒水往我身上潑，身為女人、是妻子、母親又是公眾人物，我還能不站出來，為自己名聲平反嗎？！這不叫對號入座，而是一群人『無憑無據』、指名道姓的在詆毀我」。

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發文一出，許多網友也出面聲援徐若瑄，並建議她提告，「直接提告，讓司法還清白比較快啦」、「請你提告」、「要被告的是猜測的那些網友、媒體吧」、「明示VIVI的人是李耶，應該直接去告李吧」。

對此，台灣律師林智群則認為，清者自清在網路時代已經行不通了，「被潑糞的人，要在公眾面前，把自己洗乾淨，這是非常不公平的事情，也是非常無奈的事情」。有網友留言問：「李靚蕾沒指名道姓只有影射，告得成毁謗嗎？」林智群則回答：「告，是一種氣勢，一種姿態，法律上未必可以成立，但公關考慮的因素更多」。

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