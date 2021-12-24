12｜隊長Lokman拆解新歌彩蛋　填詞人「余日」真身係電視界巨人！

男子組合MIRROR昨日（22日）推出年度壓軸單曲《12》，12子齊集位於黃竹坑的香港仔工業學校內開聖誕派對，充滿濃厚的節日氣息，12子一齊在校園內尋找消失的星星，MV最後更有飾演老師的Gareth.T（湯令山）客串現身。

MIRROR推出聖誕歌《12》。（MV截圖）

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MIRROR隊長Lokman（楊樂文）昨晚（23/12）在社交平台解釋新歌意念：「團結同埋快樂喺生命入面係非常緊要嘅元素，兩者相輔相成，而人與人嘅連繫都一樣。」最爆的是Lokman透露ViuTV董事兼總經理魯庭暉有份為《12》填詞：「#12 係魯生填詞㗎！如果你覺得非常有水準，千祈唔好吝嗇你嘅讚美，幫我哋大力多謝佢啦。」翻查《12》填詞人，除了有創作公司微辣的六毫子，另一位叫余日，經Lokman提醒，網民即發現原來是拆字遊戲，「余」與「魚」字同音，而「魚日」可合併成「魯」字，好有心思。

魯庭暉自從ViuTV開台後一直擔任董事兼總經理，今年新成立的統籌ViuTV現有自製節目和藝人管理業務公司，亦宣布由魯生擔任。而吉祥物「生啤」一直有傳是參照魯生外形製作，他曾在IG分享，「生啤」原本叫viuson，在定案前兩小時，與同事飲酒時受到啤酒罐啟發，最終想出「生啤」的名字。

「生Bear」一直被指是照着ViuTV總經理魯庭暉的樣子創作。（資料圖片）