我是現場｜鄭欣宜首與C AllStar合作做足準備：好歌值得被尊重

早前鄭欣宜（Joyce）和C AllStar齊集九展Star Hall，完成一連兩場《我是現場》音樂會004。在演唱會結束後，他們接受《香港01》獨家後台訪問，或許令五人最印象深刻的，正是合唱《12 Days of Christmas》後的即興懲罰，Jase（何建曦）更對Joyce笑說：「你唱《罰你》之後，我就好想『罰你』！」



Joyce最記得即興嘅懲罰環節！（葉志明攝）

事緣C AllStar希望在台上提早向觀眾報佳音，而合唱《12 Days of Christmas》正是傳統環節之一，不過他們每次都會出錯。當晚Joyce接受挑戰加入，但她卻被發現唱錯，她說自己只想在台上誠實認錯，卻沒想過會有懲罰時間：「首歌一完我就好誠實咁報告，話我甩咗好多次，唔知點解Jase變咗條皮帶出嚟囉！」Jase則說是突然收到只是要打屁股，於是拿起腰上的皮帶，正當他打算日後再挑戰Joyce乘勝追擊，釗峰（梁釗峰）即說Joyce未必會輸，On仔（陳健安）也笑言：「大家今晚（當晚）返去淨係練呢首，其他歌都唔係咁重要。」

《12 Days of Christmas》是C AllStar每逢報佳音必唱的高難度歌曲，這次更有Joyce加入挑戰。（葉志明攝）

言歸正傳，C AllStar指今次歌單經過精心鋪排，而Joyce與On仔合唱《救命歌》和《告別的藝術》後看到對方眼濕濕，On仔也看到對方眼泛淚光，他指這個是演唱會前綵排時所提到，每位成員與Joyce在台上的「關係」，釗峰更以「相對濕度」來形容。On仔續指Joyce為演唱會付出很多：「Joyce今次要練我哋好多嘅歌，我哋喺綵排室嘅時候，佢已經做足準備，佢真係好犀利。」Joyce直言：「好歌係值得被尊重，我都要尊重你哋。其實之前我哋已經認識，一入行嘅時候喺頒獎禮已經成日坐埋一齊，但係今次真係正式第一次合作，我對C AllStar每一位成員嘅尊重係Level 100，甚至更高，我好開心可以一齊玩呢個騷。」

Joyce和On仔都被對方的歌曲互相感動。（葉志明攝）

釗峰形容這次合作是「有今生無來世」，也滿意兩晚以來的表現。當On仔提到與Joyce合唱時覺得感動，他也提到與Joyce合唱《無表面傷痕》和《閃亮的青春》時，在編曲上也花了不少心思：「我覺得呢兩首歌好似一個脈絡，我特登喺編曲度同音樂總監小彤（賴映彤）花少少心機，希望兩個部份可以好自然咁承接落去。」Jase則最記得五人合唱三種語言的《多得他》：「呢首歌係我哋（C AllStar）之前參加比賽嗰陣合唱嘅歌，呢次係久違12年嘅合唱，今次加埋Joyce令成首歌更加有力量。我唱嗰下都幾有感觸，即刻諗返嗰陣仲未留鬚嘅自己。」這首歌是過去一直合作無間的監製阿簡要求C AllStar再唱的歌，他們也回想起12年來一起經歷過的高高低低。至於負責改編EDM部份的King（吳崇銘）則說每一個部份都印象深刻：「我覺得整個演唱會嘅感覺好舒服，每一個部份都啱啱好，所以講唔到特別有邊一部份係最深刻。」

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談到現場觀眾反應，五人都表示觀眾非常高質，十分投入。Joyce被觀眾全場大合唱打動：「觀眾今晚唱歌唱得好好聽，真係好高質。唱低八度好聽，高八度又好聽。」Jase和釗峰紛紛大讚歌迷唱得像在教堂內的合唱團成員般好聽，後者也提到演唱會舉行期間正值舉行叱咤「我最喜愛的歌曲」投票，歌迷台下的舉動也令自己十分感動：「一唱到《留下來的人》，佢哋就舉起燈牌，上面正正係呢首歌嘅歌名。見到都好感觸，好多謝佢哋撐爆我哋。」

C AllStar和Joyce都認為台下觀眾反應超熱烈。（葉志明攝）

談起網上觀眾，他們都很好奇樂迷在熒幕前的反應，On仔也呼籲身處現場和網上收看演唱會的觀眾，都踴躍向他們發表感想：「或者遲下我哋出post嘅時候，大家不如留言話畀我哋聽覺得rundown點樣。我哋好鍾意睇呢啲留言，做完一場show後會收到咩回應，例如你哋最鍾意邊個部份。」釗峰則建議樂迷可以自行拍片，拍下觀賞演唱會時的真實反應。問到往後會否在音樂上有合作，C AllStar即問Joyce會否再唱a cappella，雖然Joyce臉上露出一點恐懼，但最後仍忍不住與C AllStar再合唱一小段《12 Days of Christmas》，似乎意猶未盡。

Joyce好滿意觀眾反應。（葉志明攝）

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