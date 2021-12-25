張馨月談情感操控被疑暗指吳千語　林峯曾自爆被前度搞到好自卑

王力宏前妻李靚蕾早前連發多篇長文，指控男方婚前劈腿、婚後約炮等等，在其中一篇文中更指對方「情緒操控（gaslighting）」，引來不少人關注，更有熱心網民出Post解析gaslighting。而林峯太太張馨月日前就在微博轉發一條解構gaslighting的短片，並發表睇法：「也有女生這樣（因為女生玩的有點過，男朋友生氣）我跟其他男人只是朋友而已，你也太小氣了吧！久了男生覺得自己可能真的是太小氣了，就連喝的爛醉被異性朋友抬回來，男人都沒有任何怨言，對外還得維護自己的女朋友，分手了還要被別人罵，男人也是實慘，最後女生跟其中一個男生朋友在一起了。」



林峯與張馨月不時大曬恩愛。（IG@carina.xin）

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Gaslighting是一個心理學術語，源於1944年美國經典電影《Gaslight》（煤氣燈下）。「煤氣燈操縱者」會以各種貶低話語、並透過說謊及轉移視線等方式，讓對方或外界相信錯的是受害者，令受害者逐漸懷疑自己。而張馨月出Post後，即時掀起網民熱議，不少人都認為她疑似暗諷林峯前度吳千語當年在拍拖期間與男性友人過從甚密，反而怪責男友太小氣。雖然張馨月表示自己對事不對人，但仍引來網民紛紛留言指責她多次狙擊吳千語，當中有人善意提醒她無須太介懷，前女友已經是過去式，但張馨月的回覆就耐人尋味：「那可不可以麻煩你告訴那個女生，不要暗地裏讓人來煩別人了，別人只想好好過自己的生活。」

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以夫妻檔參加內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》。（微博@張馨月Carina）

林峯與張馨月曾以夫妻檔參加內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》，林峯在節目中談到愛情觀時透露自己曾被前度「情感控制」，他表示曾被對方一直將其思維方式強加到他頭上，而他為了討好對方而做自己不喜歡的事：「就會覺得你自己好像什麼都做不好，把你的自卑感放大了。」惹來網民質疑他所講的前度就是吳千語。林峯與吳千語在2013年公開戀情，愛得甜蜜的他們出雙入對，林峯不但曾公開講7次「好愛BB」，當時更有報道指他不惜豪擲千萬買豪宅、名牌手袋來討好女友，不過最後他們在2018年宣布分手。而林峯與張馨月在2019年年底宣布結婚，婚後育有一女，不時在社交平台大曬恩愛。

林峯在節目中自爆曾被前度情感操控，令他產生強烈自卑感。（影片截圖）