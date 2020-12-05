棒棒堂出道14周年阿緯成飲食業老闆　王子愛情事業兩得意

「其實我好幾次想要開口對你說，愛情的滋味就好像瑪奇朵…」﹑「我應該使壞還是乖你喜歡彩色或黑白…」是不是感覺好熟悉呢？沒有錯就是台灣前男子組合Lollipop棒棒堂（敖犬、小煜、威廉、王子﹑阿緯、小傑）的經典歌曲。

不經不覺棒棒堂在今年已經迎來第14周年，各位成員都均在其社交網站懷念昔日點滴，同時令不少網友童年回憶湧上心頭。多年過去各成員各自在不同領域發展，現在讓我們一起來看看他們的近況吧！

棒棒堂原來已經成立14周年了。（網上圖片）

威廉（廖亦崟）

現年35歲的威廉自2017年請辭綜藝節目《娛樂百分百》之後，就將重心放在演員這個身份上。近兩年他就不斷接演不少影視作品，包括《刺客榮耀-荊軻》﹑《奇門大盜過江龍》等，更為了網絡電影《絕地出擊》飾演拳擊手一角而變得更大隻，壯碩的身材獲得一致好評。

但在今年他又重回主持圈，接下綜藝節目《食尚玩家》同《綜藝三國智》，靠著其幽默的主持方式，令不少人喜愛。雖然忙於主持但他仍然抽出時間接劇，今年更拍攝一部新劇名為《神之鄉》，劇集目前已經殺情，預計明年播出。

雖然他主持又拍劇忙到不可開交，但他仍然記得12月份這個重要日子，在社交網站貼文道：「祝棒棒堂生日快樂，我們都一起付出了14年的青春。感謝有你們，我們，他們的參與，衝向15年。」

目前的他一邊接劇一邊有固定的主持工作。（liaowilliam＠IG）

小煜（楊奇煜）

在棒棒堂當中小昱的歌唱能力算是最出色，即使團隊解散之後他都專注在音樂上發展。雖然現時少發行轉專輯，不過他都有發行單曲，去年同梁心頤合唱的《永隔》收錄在劇集《陳情令》的「國風音樂專輯」上，獲得不少粉絲喜愛。

除了專注音樂發展之外，目前的他更向音樂劇方面發展，音樂劇《飲食男女》明年初將在高雄同台北演出，令他大呼緊張。另外，他還有參與綜藝節目拍攝，在最近的節目《全明星運動會》上有傑出表現，還奪下運動會MVP，體育能力相當厲害。不過之後因為腳傷而需要退賽。

另外，小煜在今年多了兩個身份，就是升格成為人夫人父。在7月的時候宣布同細7歲的女友言言結婚，不久後再宣布太太懷孕自己要為人父了。面對今年多了不同身份，他亦在社交網站留言道：「出道的14年了，從一個青春大學生到今天的人夫人父。一直感謝支持我的粉絲們還有朋友，我會繼續在這條路上努力，直到.....我兒子會養我哈哈哈哈哈哈。」

小煜今年升格成為人夫人父 。（yangchiyu＠IG）

阿緯（劉峻緯）

在棒棒堂中阿緯算是最有生意頭腦，目前經營飲食生意做得有聲有色。擁有多間香港著名餐廳的台灣經營權，曾傳出他年收入已經有破億新台幣，非常厲害。

雖然已經是飲食王國的老闆，但他仍然沒有放棄演藝工作，還參與電影拍攝偶爾還上綜藝節目。另外，目前的他更已經是人夫人父，育有一子一女一家四口相當幸福。而對於今年棒棒堂已經成立14周年 ，他亦有在社交網站貼文慶祝，還建議明年成立15周年應該要做一點事慶祝：「感覺明年十五週年，應該做點什麼了，不然每年這樣文字慶祝好像沒什麼意義。」

阿緯已經是飲食王國的老闆。（superawayne＠IG）

小傑（廖允傑）

在棒棒堂六子中小傑是最低調的一位，自從組合解散後他就同王子﹑毛弟另組偶像團體JPM。不過就在2015年他們就宣布單飛不解散，自此小傑就好少出現在幕前，只專心在幕後製作音樂。

將重心放在音樂上的他更自組工作室「TOPIA CREATIVE PRODUCTION」，並在去年推出新單曲《HBD》。全心全意將重心放在音樂上的他好少更新社交網站動態，就連今年棒棒堂成軍14周年他亦沒有貼文慶祝，是團體中最神秘的一員。

小傑為人非常低調。（jaydaone111@IG）

王子（邱勝翊）

眾所周知在棒棒堂中王子的人氣非常高，即使組合解散之後他的人氣依然有升無跌。雖然現時已經將重心轉移在戲劇圈發展，並且做得有聲有色，擔任多部男主角的劇集口碑都不俗，就好似《稍息立正我愛你》﹑《覆活》等。但他仍然沒有放棄音樂，還偶爾參與唱劇集歌曲，同樣獲得大家喜愛。

在今年他亦宣布加盟新公司，成為蕭敬騰﹑林熙蕾的師弟，同樣地專注在戲劇﹑音樂上發展。王子除了事業穩定之外，愛情亦相當穩固，同歌手鄧麗欣拍拖兩年不時隔空放閃，恩愛畫面令人羨慕不已。

王子同鄧麗欣的戀情相當穩固 。（鄧麗欣微博圖片﹑prince_pstar＠ＩＧ）

敖犬（莊濠全）

現年38歲的敖犬已經將重心轉移內地發展，自從2017年簽約加盟內地著名娛樂公司「樂華娛樂」後，他的資源滿滿將重心放在戲劇圈上。獲安排在多部劇集中擔任男主角，就好似《莽荒紀之川落雪》﹑《西遊記女兒國》等，單在今年已經有5部電影在手，可想而知發展相當不俗。

除此之外，他還參與綜藝節目錄製，最近在《蒙面唱將猜猜猜》第五季中擔任猜評團，表現亦相當不俗。還有《火星情報局》﹑《運動吧少年》等，曝光率非常充足。雖然目前在內地發展，甚少同成員們聚在一起，但他仍然沒有忘記當年的點點滴滴，亦有在社交網站上貼文留言：「六根棒，出道14週年，生日快樂。」

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敖犬在內地發展不俗，在多套劇集中擔任男主角。（bboyowodog＠ＩＧ）