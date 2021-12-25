奚夢瑤產後首度露面同囝囝佈置聖誕樹　過億豪宅巨廳盡覽上海夜景

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君與太太奚夢瑤在上個月初宣布第二胎囡囡Romee順利出世，兩人育有一仔一女，成功湊成「好」字！而奚夢瑤自從誕下囡囡後一直未有露面，直至昨晚（24日）她在社交平台上載了一條同囝囝Ronaldo一起佈置聖誕樹的短片，並寫道：「一些生活的儀式感，大家節日快樂呀！」片中所見，兩歲的Ronaldo會遞上裝飾物，幫媽咪一起佈置，而產後未夠兩個月的奚夢瑤亦恢復得不錯，身形依然纖瘦！



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不過不少網民就將焦點放在奚夢瑤間屋上，可見客廳空間相當大，加上落地大玻璃，窗外的上海繁華夜景一覽無遺！而客廳還擺放了一張爬行墊，周圍有幾個玩具車模型，平時應該就是Ronaldo的小天地。熄燈後的聖誕樹在上海夜景的襯托下，盡顯節日氣氛！奚夢瑤自嫁入何家後相繼誕下一仔一女，有傳她在誕下大仔Ronaldo後，四太梁安琪就送上價值5億港元的豪宅獎勵她，相當大手筆。而何猷君與奚夢瑤曾在內地真人騷節目《幸福三重奏》中曝光上海複式豪宅，空間闊落，更設有兒童遊樂區，但今次奚夢瑤曬出的就不是之前的複式豪宅，有網民推斷應該是上海頂級豪宅湯臣一品，單位面積約434平方米（4671平方呎）至 1243平方米（13379平方呎），每套都能觀賞到270度江景，售價更是億億聲！

何猷君與奚夢瑤曾以夫妻檔上內地真人騷節目《幸福三重奏》，節目中曝光了兩人位於上海的複式豪宅。（影片截圖）