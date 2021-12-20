王力宏離婚｜徐若瑄突PO「勝利宣言」惹網民震怒：人家才剛離婚

【王力宏李靚蕾離婚】台灣歌手王力宏的前妻李靚蕾爆料，丈夫私生活混亂，還「違反（台灣）法規去她家聚會」，讓外界不斷猜測，文章中的「她」到底是誰。對此，女星徐若瑄出面駁斥，猜測的對象並非自己，同時喊話王力宏「私事別波及友人」，不過先前的一則貼文，依舊遭到網友出征。



李靚蕾17日揭露，婚前就知道王力宏跟許多人約過炮，對象不乏人妻，且該名人妻至今仍與王力宏保持正常聯繫，還加碼爆料「明知違反法規，也要飛奔去她家找她聚會」。

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消息曝光後，許多人開始猜測，究竟是誰讓王力宏如此不顧一切，就算違反台灣法規也要聚會？事後徐若瑄極力澄清對於未經證實影射、或以不實爆料影射，以及網友惡意詆毀、轉述、攻擊的發言指控，經紀公司代為發言，要求撤回報導、發言，否則將訴諸法律，絕不寬貸。

徐若瑄後續還喊話王力宏，這次離婚風波對她造成極大的影響，她絕無踰舉、對不起丈夫，希望王力宏能盡快出來化解，別因為個人私事殃及友人。

不過，徐若瑄14日曾發文，邀請粉絲參加活動，請粉絲PO出「心中的Vivian」，無論是收藏的照片、被圈粉的歌曲，或是曾在哪裡互動過，都可以參加，只要公開在社交媒體分享經歷，並標記徐若瑄的帳號、Hashtag，就從中挑3位送出演唱會周邊商品。

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而分享的演唱會周邊商品，則是2000年《假扮的專輯》裡面，徐若瑄與小提琴手王力宏的手寫小故事，「謝謝王同學 @wangleehom」。貼文透露了徐若瑄與王力宏相識至今已有21年，不少網友也在下方留言譴責，「人家離婚宣言才剛po，妳就高調寫這篇？太……驚悚惹這篇會刪嗎」、「當時那個眼神！！就知道中了、中了」、「痛恨溫柔眼神下的假面具」、「這篇文要刪也不是，不刪也不是」、「這篇是勝利宣言耶！真是太高調了！」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】