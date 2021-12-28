色狼遇着「肌肉理工女神」　非禮後果淒慘　女：抓鹹豬手我老手啦

台灣網紅「機機」林少榆擁有亮眼外型、姣好身材，畢業於師大電機系的她還曾被封為理工女神。26日她突然在IG限時動態透露遭男子性騷擾，還PO出對方長相，影片中她更質問對方「下次敢不敢」！



林少榆透露，日前在逛街時遇到鹹豬手，發現後立刻將對方攔下，並拍影片存證。影片中，只見鏡頭對著一名灰色外套男子，而林少榆則質問對方「下次敢不敢」，男子則是雙手猛遮臉試圖想閃躲鏡頭，表示下次不敢了，趁亂轉頭拿著飲料逃跑，整段過程都被拍下。

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隨後林少榆也將影片PO上IG限時動態。隨後，林少榆也放上報案單，表示警方後來已經抓到該名男子，讓她大讚警察「神效率」。

林少榆表示，影片PO上IG限時動態後，還遭疑似心虛的人檢舉，擔心帳號會遭下架，因此她分享備用帳號，並揚言「抓這種鹹豬手我老手啦，其他的妹子我來保護，我還是要冒著帳號被關的風險再發一次」。

網友們看完也紛紛留言聲援：「真變態，噁男就是要處理！」、「原諒了他，就會有下一個受害者，感謝你的勇氣和正義」、「女孩子就是要這樣，勇敢的站出來」、「真的什麼人都有」等。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】