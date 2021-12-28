色狼遇着「肌肉理工女神」　非禮後果淒慘　女：抓鹹豬手我老手啦

台灣網紅「機機」林少榆擁有亮眼外型、姣好身材，畢業於師大電機系的她還曾被封為理工女神。26日她突然在IG限時動態透露遭男子性騷擾，還PO出對方長相，影片中她更質問對方「下次敢不敢」！
林少榆透露，日前在逛街時遇到鹹豬手，發現後立刻將對方攔下，並拍影片存證。影片中，只見鏡頭對著一名灰色外套男子，而林少榆則質問對方「下次敢不敢」，男子則是雙手猛遮臉試圖想閃躲鏡頭，表示下次不敢了，趁亂轉頭拿著飲料逃跑，整段過程都被拍下。
台灣知名理工出身肌肉美女網紅 點擊放大瀏覽更多「機機」照片▼▼▼
+32
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
隨後林少榆也將影片PO上IG限時動態。隨後，林少榆也放上報案單，表示警方後來已經抓到該名男子，讓她大讚警察「神效率」。
林少榆表示，影片PO上IG限時動態後，還遭疑似心虛的人檢舉，擔心帳號會遭下架，因此她分享備用帳號，並揚言「抓這種鹹豬手我老手啦，其他的妹子我來保護，我還是要冒著帳號被關的風險再發一次」。
網友們看完也紛紛留言聲援：「真變態，噁男就是要處理！」、「原諒了他，就會有下一個受害者，感謝你的勇氣和正義」、「女孩子就是要這樣，勇敢的站出來」、「真的什麼人都有」等。
【相關圖輯】瘋傳fit爆女健身教練寫真 被指「鼻太大」 網民：誰會注意到鼻（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+44
同場加映：盤點10大台灣最索健身網紅 第一名樣同身材都冇得輸（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+45
台AV女優為進軍SOD激減10KG！吳夢夢曬減肥照卻遭恥笑：阿婆底褲美國瘦身女王勁減56公斤 獨門減肥秘訣一招見效 媒體爭相採訪日本100kg肥妹8個月激減47kg 堅持地獄減肥法全靠暖男同學一句話俄肥媽狂減58kg變索女網紅 狠甩結婚13年老公再同20歲繼子墮愛河日女產後變肥媽被嘲笑 發奮瘦身70天驚變美少女 網民狂問瘦身法
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】