黎瑞恩送大女出國升學變「歐陽震華翻版」　嘆氣覆：學完回饋祖國

現年48歲的黎瑞恩自2014年與前夫曾智明離婚後，獨力湊大一對仔女曾凱栭（Sheree）及曾浩儒（Tyrone），今年10月才在社交平台貼出一家三口合照，替大女Sheree中學畢業有感而發，原來大女決定到外國升學，黎瑞恩昨日（29日）分享送機相，又向女兒表示：「希望幾個月之後可以見啦，#俾心機，加油。」

黎瑞恩今日送大女到外國升學。（FB@黎瑞恩 Vivian Lai ）

有網民好奇「點解唔喺中國讀書」，黎瑞恩答對方：「首先佢讀嘅科目中國係無嘅。最重要係佢已經大個喇，作為父母只可以引領佢走正確嘅方向，而佢亦有都權去選擇自己嘅路點行。」不過「正確方向」這個答案似乎得不到滿分，反而辣着好多人，有網民反問哪種學科中國欠缺，又質疑她沒有好好引導大女選擇國內擁有的學科：「要去外國學人地啲好嘢？」

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雖然最初有人祝福大女學業順利，但最終結果令黎瑞恩始料不及，統一回覆：「嘩，咩事咁熱鬧呀，點解唔可以外國讀書呢？唔使出動到漢奸咁緊要呀，真係俾你哋笑死我呀。正因為有d科目無，所以咪要去學囉，學完返嚟咪回饋祖國囉，咩事咁大反應呢？」最終黎瑞恩選擇沉默回應：「各位充滿憤怒嘅施主，你哋放下啦，唔好嘥咗寶貴嘅時間啦。苦海無邊，回頭是岸，施主請回，我唔會再答你哋㗎喇，多謝光臨。」

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