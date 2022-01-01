熙娣想聊｜被小S當面質問「與邱澤有沒有舌吻」許瑋甯甜笑咁樣答

【熙娣想聊／小S／許瑋甯】台灣主持界天后小S在CATCHPLAY+影音平台的綜藝節目《熙娣想聊》，繼首集邀來前男友黃子佼擔任嘉賓後，第2集找上才新婚的女神許瑋甯，從公開的最新預告中，許瑋甯穿著中空露肚裝登場，大秀傲人馬甲線，小S瞬間被激怒，氣得大嗆：「妳還給我露腹肌，心機也太重了吧！我不想要訪問妳了啦！」



小S自嘲，因為許瑋甯的緣故，她都沒有戲劇邀約，只好請許瑋甯上節目，更向對方喊話：「我承認妳很美，演技很好，但是我也是演過電影的人，以我的狀態來說，應該還是很漂亮吧！但是為什麼我接不到戲？都是因為妳！」

【相關圖輯】許瑋甯邱澤拍戲真係舌吻？點圖放大看小S笑住問《當男人戀愛時》激情戲幕後趣事👇👇👇

+ 13

在進行終極二選一單元時，小S不放過拷問許瑋甯的機會，直接問道：「喜歡的男生跟妳說他剛分手，妳會立刻抱住他還是先脫他的褲子？」面對小S犀利的提問，許瑋甯也不是省油的燈，大膽突破尺度逗趣回答：「這有什麼好選的，我兩個都要啊！」

小S在節目中展現真實又不失魅力的主持風格，令許多粉絲紛紛留言直呼，「《熙娣想聊》真的很好看，完整保留了熙娣獨有的幽默節奏，老粉絲走過路過勿錯過！每天都想看！」、「好愛小S大聊辛辣話題，還有終極二選一單元也超好笑！」

【相關圖輯】小S：徐若瑄是王力宏的菜！《康熙來了》6個神預言 邱澤結婚都中（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

鳳梨搬家「新居藏2亮點」 網羨慕：到底多有錢？

【本文獲「TVBS」授權轉載。】