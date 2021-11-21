小S《康熙來了》結束5年後再主持台綜　近照突變超年輕獲讚似少女

小S徐熙娣已經許久未接台灣綜藝節目的主持棒，在《康熙來了》熄燈之後，近期終於再度推出新綜藝，她還為此興奮到睡不著，同時透露新節目目前的進度以及新造型，鬼靈精怪的造型相當俏皮。



小S在Facebook上透露19日已經完成新節目《熙娣想聊》10集的錄製工作，每一集她都很喜歡，想要和網友分享，但為了避免爆雷只能先忍忍。雖然內容暫時不可說，但她公開為了節目做的造型。

【圖輯】網友：少女出現了！點圖看小S徐熙娣近照及更多IG生活美照👇👇👇

+ 16

原本的及肩短髮紮成俏皮感十足的包包頭，這幾年積極透過運動維持身材的她，狀態看起來超好，巴掌臉蛋容光煥發，讓網友直呼：「少女出現了！」

【同場加映】減肥｜小S育三女仍然纖瘦 5句「無人性」減肥金句讓她堅持運動（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

延伸閱讀：

莉婭纏鬥2年「道歉謝和弦前妻」：我搶了妳老公！364字認錯扛責

隋棠丈夫vs.6歲高敏兒「爆發失控衝突」 陷困境2年吐心聲

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】