演員．門︱凌文龍接戲冇靠「契媽」余安安　專心鑽研演技贏金像獎

ViuTV新節目《演員．門》將於下星期一（3日）晚上11時首播，讓香港多位實力派演員展現出螢幕下的真我。節目中找到四位男演員擔任主持，分別是游學修、吳肇軒、凌文龍及陳湛文，他們會輪流與不同演員嘉賓互動，而演員們將透過每集的主題，彼此訴盡演戲的經驗和樂趣。

ViuTV新節目《演員．門》由游學修、吳肇軒、凌文龍及陳湛文擔任主持。

播出的第一集中，四位主持人會分享踏上演員之路的原因及當中的經歷，其中是他們入行多年但仍被稱為「新晉演員」。游學修近年游走於網絡與電影之間。曾經的他很介意自己被定義為「網片演員」，但了解到網片能觸及更多觀眾，點擊率及觀看次數等成績更是電影難以做到後，顧游學修希望能繼續在網上為觀眾帶來更高水準的作品。而陳湛文會不斷把握拍攝機會，連路人甲的角色也會去參演。他在提及到代表作《三夫》時，承認初次拍情欲戲時很緊張，但感激女主角曾美慧孜比他更放得開，讓他可以放心演戲。

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凌文龍憑藉電影《黃金花》在香港電影金像獎獲得「最佳新演員獎」後便沒有新的代表作，他坦言自己沒有特別關注觀眾如何評論自己的演技，只是專注在作品上。他更強調自己不是靠「契媽」余安安得到《黃金花》的演出機會。而吳肇軒被問到與劉嘉玲共演《以青春的名義》是否覺得自己被忽視時，吳肇軒就感激回答：「自己有機會同天后級演員合作，可以借用前輩嘅名氣令更多人認識到自己。」當中游學修更開玩笑說：「而家啲天王天后都冇乜人睇」，十分敢言。

節目製作組將邀請不同演員輪流與四位主持互動，分享演戲經驗。當中第一集更預告了林雪、羅家英、李麗珍、葉童、彭秀慧、陳漢娜等等的前輩級演員出演，望能讓觀眾能了解演員螢幕下的真性情，以及過去難忘的演戲經驗。