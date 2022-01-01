伊能靜自爆昔日產女「傷口化膿飄異味」嚴守傳統坐月禁忌下場超臭

【伊能靜／坐月禁忌】台灣女星伊能靜2014年與大陸演員秦昊結婚，2年後以47歲的年齡在美國剖腹生下女兒「小米粒」，不料產後一週發現傷口裂開一根小指頭長，散發異味並疼痛不已，入院檢查才知道已經嚴重感染，須開刀清創。



除了要再挨一刀外，伊能靜採取傳統的坐月方式，長達40天不碰水，無法洗澡、洗頭，這一切都是來自於伊能靜母親的堅持。

【圖輯】53歲伊能靜最新近照回春30年完全唔同晒樣 網民喊驚：第二個人嚟（點圖放大瀏覽她的變樣靚相👇👇👇）

+ 23

伊能靜日前在節目中透露，生完小米粒，坐月的時候，媽媽非常關心她的身體健康，覺得當女藝人損耗很大，所以十分堅持要做傳統的月子，也就是40天不能碰水。伊能靜坦言，很多人聽到這種坐月方式覺得不太科學，但她不忍拒絕媽媽的好意，「想想如果40天可以換來我媽媽下半輩子驕傲地說，『你看這月子都是我做的，我女兒貌美如花、年輕漂亮、身體好』，我覺得也挺值得的 。」

伊能靜笑說，別人孝順的方式是帶媽媽吃好、喝好，她則是用40天不洗澡、不洗頭來孝順媽媽。

【相關圖輯】伊能靜批梅艷芳單身「好慘」 台醫生分析背後心理：其實她很辛苦（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

忍受臭頭40天的坐月子經驗曝光，網友意見不一，有理解伊能靜孝順的心，也有人不能苟同這種作法，「她和她媽開心就好，自己喜歡沒問題，但是以科學坐月子的角度來說，其他人請不要效仿」、「有些東西自己經歷過才清楚，不要總是說我覺得，有時候真的得聽老人的話，才不會吃虧」、「體質問題，有的人體質好，有的人體質差，注意些也沒什麼問題，個人想法吧」。

【同場加映】伊能靜19歲兒子女裝打扮作風大膽 化濃妝穿高衩褲街頭影時尚照（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

延伸閱讀：

張庭狂言天天喝燕窩 5傭人專門服侍

【本文獲「TVBS」授權轉載。】