伊能靜凍齡術破功？鏡頭一拉近白髮慘現形　被叫「奶奶」咁樣反擊

藝人伊能靜對於保養相當有一套，經常透過網路分享保養之道，或是討論關於感情經營的話題。她8日在抖音上傳一段影片，化著精緻的妝容，湊近鏡頭拋媚眼微笑，意外被網友發現頭頂長出不少白髮，在留言串掀起關於白髮的討論！



影片中，伊能靜將捲髮梳成高高的馬尾，配上具有美妝效果的濾鏡，顯得睫毛特別長、特別俏麗嫵媚。

她也玩得起勁，先是背對著鏡頭回眸一笑，接著又拉近距離拋媚眼放電，一點都不怕放大自己的臉蛋讓觀眾檢視。

一放大驚見「凍齡女神」白頭髮（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這一放大，不少網友還真的發現新大陸，驚呼「姐姐也有白頭髮了」、「第一次見到姐姐白頭髮」，甚至還有人直接喊「奶奶」。

對此，她大方回應：「是呀～多少一點～我不想染頭髮。」坦然接受長白髮的事實，還甜甜地回覆粉絲留言：「我說過最浪漫的事～就是和你們一起慢慢變老。」

事實上，伊能靜不久前才PO過影片，透露自己在保養上花費七位數台幣，但也很清楚地知道「這張臉要維持少女感是不可能的事情，也沒有必要」。她46歲才生女兒，希望陪小孩久一點，所以不只重視外在保養，也認真控制飲食、保持運動習慣，努力養好健康身體。

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