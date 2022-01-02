《華燈初上》竟然3甲不入？數據分析2021年20大台劇《逆局》排18

【華燈初上】近幾年台劇題材越來越多元，無論是懸疑推理、社會寫實、歷史劇、職人劇等都相當有看頭，同時也有許多實力派演員演出，為台劇增添豐富色彩。



受到疫情影響，在家追劇成了不少人最佳防疫與舒壓活動，多部當紅台劇也成為時下熱門討論話題之一，2021年過完了，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶你回顧，2021年開播的台劇中，有哪些是網友討論特別熱烈的吧！

【圖輯】看看2021年度20大台劇排行（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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NO. 18《逆局》

由周渝民、李銘順、朱軒洋領銜主演的《逆局》，劇情描述沿海都市「東林市」發生離奇命案，迫使警方不得不與罪犯合作調查，隨著案情進展，他們才發現這一切背後似乎有更龐大的勢力正在佈局。

周渝民暌違九年再度回歸台劇，在劇中挑戰律師、受刑人、心理剖繪專家多重身份，令人眼睛為之一亮，燒腦緊湊的劇情也讓網友一集接著一集看，紛紛討論「到底誰是兇手啦」、「看了會停不下來，每集都斷在很可惡的地方XD」。

NO. 17《國際橋牌社》

《國際橋牌社》繼2020年開播獲得頗大迴響後，2021年再推出《國際橋牌社2》，以1994年至1996年間第一次總統直選及台海飛彈危機為故事背景，描述當時台灣對外面臨國際上的打壓，對內還有不同政黨的明爭暗鬥，總統該如何處理這些內憂外患。

由於劇情是以台灣歷史為主題，甚至找來許多政治人物、記者、主播本色演出，網友在看的時候感到相當熟悉，一邊看劇還會一邊找劇情是參考哪個歷史事件，成為另類樂趣。

NO. 13《無神之地不下雨》

《無神之地不下雨》找來曾之喬、傅孟柏、顏毓麟主演，柯佳嬿、鄭元暢友情演出，故事取材阿美族泛靈神話，講述地球環境遭受破壞，眾神決定收回對土地的祝福，隨著最後一場雨的到來，眾神都紛紛離開人間，不過雨神卻與人類展開一場倒數末日的戀情。

《無神之地不下雨》除了有唯美的場景配上浪漫的台詞，許多網友也提到配樂都很好聽，九澤CP演唱的片頭曲〈最後一秒鐘〉在YouTube更突破150萬觀看次數。

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NO. 9《天橋上的魔術師》

《天橋上的魔術師》改編自作家吳明益同名小說，為了重現1980年代台北中華商場的榮景，劇組歷時五年精心打造，以在中華商場天橋上擺攤的魔術師為主角，描述他與每個角色相遇的過程及各自的人生故事，探討關於青春成長、生離死別、親情與友情等主題，結局還讓觀眾哭成一片，網友直呼「真的邊看邊哭」、「後座力真的很強」。本劇更獲得第56屆金鐘獎戲劇節目導演獎、戲劇節目最具潛力新人獎等6獎項。

NO. 7《神之鄉》

改編自漫畫家左萱同名漫畫的《神之鄉》，劇情述說在台北讀大學的大三生夏志薰，帶著同學回到家鄉桃園大溪，在回憶童年的同時，夏志薰也找回自己與故鄉、家人間的連結。本劇圍繞在大溪在地信仰「關聖帝君繞境慶典」，濃濃的本土味令許多當地人馬上想起自己的家，主角與家人間的感情羈絆也讓網友紅了眼眶，「這齣感動的點蠻多，親情、友情與文化的傳承」，《神之鄉》推出的月光餅禮盒也因造型搶眼，獲得不少關注。

NO. 5《茶金》

靈感源自真實人物與歷史的時代劇《茶金》，以1950年代的新竹北埔為背景，講述不認命的茶商千金、熱愛鄉里的茶葉大王、尋家無依的失意戰俘等人，如何投入這場「茶金」大戰，靠著茶葉創造經濟奇蹟。

《茶金》由連俞涵、溫昇豪、郭子乾、許安植、薛仕凌等人領銜主演，強大卡司在開播初期就吸引討論聲量，細膩優美的畫面更頻頻獲得網友稱讚，「導演場景構圖呈現真的很好」、「畫面真的好美，不用台詞就可以堆滿情緒」。

NO. 4《華燈初上》

《華燈初上》由林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、張軒睿、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、郭雪芙領銜主演，華麗的卡司令人驚艷。

《華燈初上》背景設定在1980年代的台灣日式酒店，描述酒店媽媽桑與陪酒小姐的愛恨情仇，不管是「蘿絲媽媽」、「蘇媽媽」與江瀚的三角戀，或是陪酒小姐各自的人生故事，都相當引人入勝，劇情還加入懸疑推理元素，開播後馬上掀起一股熱潮，2021年11月才剛播出，就擠進年度台劇網路聲量第4名。

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NO. 3《火神的眼淚》

消防職人劇《火神的眼淚》由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷領銜主演，述說消防隊員在每次驚險的任務中看見社會百態，揭露消防職業不為人知的辛酸血淚。

《火神的眼淚》播出後引起許多觀眾的共鳴，不僅打火英雄們的犧牲奉獻令觀眾鼻酸掉淚，劇中的「刁民」更讓網友怒批「現實真的就是有人這麼刁」、「現實生活中刁民會更刁100倍」，劇裡各種寫實的金句至今仍令網友印象深刻。

NO. 2 《俗女養成記2》

2019年開播的《俗女養成記》獲得廣大好評後，2021年推出續集《俗女養成記2》，謝盈萱、吳以涵、陳竹昇、于子育等原班人馬回歸。

在《俗女養成記2》中，小嘉玲升上國中邁入青春期，卻因此跟家庭產生衝突；大嘉玲則是遇到中年轉職的難題，探索自己到底想成為怎樣的人，觀眾與大小嘉玲一起面對人生課題，《俗女養成記2》延續第一季笑中帶淚的風格，同時也再度獲得高收視率與高討論度，網友讚「很喜歡這齣戲給的陪伴感」。

NO. 1《斯卡羅》

《斯卡羅》改編自陳耀昌小說《傀儡花》，故事取材自真實歷史「1867年羅妹號事件」，描述美國商船「羅妹號」因遭遇暴風而觸礁擱淺在恆春半島的瑯嶠地區（今恆春鎮），船上乘員在求生時誤闖原住民族斯卡羅的領地。

本劇由金鐘導演曹瑞原執導，找來金鐘視帝吳慷仁、温貞菱、法比歐等豪華陣容，特別是吳慷仁為戲暴瘦、吃腥味鹹魚的敬業態度，使《斯卡羅》在開播前就衝起網路聲量，劇中精緻的場景與美術設計也獲得網友肯定，「演員卡司跟場景真的太強」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月01日至2021年12月22日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2021年度台劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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