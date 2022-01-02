林建岳前妻謝玲玲與好友大搞睡衣Party 　4億九龍塘獨立屋極奢華

現年65歲的謝玲玲在1995年與前夫林建岳離婚後，以4億贍養費投資房地產，甚有商業頭腦的她投資眼光獨到，成功將身家越滾越大。現時仍活躍於上流闊太圈的謝玲玲，不時邀請好友到她位於九龍塘的獨立屋作客，日前她就與一班好友大搞Party：「迎接平安快樂的2022，40年的雋雅集（八婆會）今年的主題睡衣派對。」



謝玲玲仍活躍於上流闊太圈。（IG@hlingling）

相中所見，眾人穿上不同款式的睡衣，在豪宅內大歎美食及品酒，玩得非常盡興！而獨立屋裝修亦十分奢華，屋內有多盞價值不菲的水晶吊燈及多幅名畫，當中二樓的巨型飯廳擺放了一張超大的圓形餐枱，配上黃色皮椅，相當大氣。除此之外，屋內還設有至少400呎的私人健身室，各種健身設備俱全，更設有露台，景觀怡人，謝玲玲不時會做普拉提拉筋，保持好身材。據知，謝玲玲在1988年以400萬買下九龍塘近6,000呎的獨立屋，現時市值已經升至4億，果然投資有道！