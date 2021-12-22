林俊傑聲明肅清謠言　遭網民曖昧點名：我們不要再辛苦身邊人了

王力宏與李靚蕾離婚後，因李靚蕾的毀滅式發文搗破了王力宏「優質藝人」形象，與BY2 Yumi、徐若瑄的風風雨雨仍未平息之際，今日微博再流傳一篇關於歌手林俊傑的曖昧文聞，再次惹起網民八卦心態，最終林俊傑工作室晚上在微博發出聲明反擊：「若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請向向有關部門進行檢舉。」

林俊傑透過工作室發律師信，指會控告造謠網民。（IG@jjlin）

事緣微博今日（22日）凌晨約2點，用戶「C-peaceful-and-quiet1011」發文直接tag了林俊傑，聲稱在新加坡等了他一個月，又託林俊傑身邊朋友聯繫卻沒有回音，才選擇撰文要求林俊傑直接聯繫。文章字裡行間充滿曖昧，例如「在成年人的世界裡，一直沉默，冷處理，是最不好的做法」、「我想連仇也算不上…有企圖嗎？很早我們就討論過這個問題，簡簡單單。答案在我們心裡」、「最和平的方式就是兩個成年人自己溝通，我們都不要再辛苦身邊的人了」、「但一定有我的責任失誤，錯信一個人，苦了大家」。

有網民點名林俊傑，言詞曖昧。（微博）

點擊睇網民點名林俊傑的曖昧發文：

到晚上約8點半，林俊傑工作室終於發聲明回應，指一直專注在音樂路上：「在各位以『娛樂新聞』看待這些『資訊』的時候，謹記自身職責對讀者和社會大眾的影響。」並稱一直不回應謠言是不想佔同公並資源，又充滿攻擊性呼籲：「若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請向向有關部門進行檢舉。」