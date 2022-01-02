何廣沛被踢爆睇AV當場面紅　奶仔方紹聰：佢特價join咗VIP

何廣沛（Matthew）、郭子豪（Arnold）及方紹聰（奶仔）因合作拍攝TVB劇集《食腦喪B》而成為好兄弟，三人更一起開設YouTube Channel，日前他們進行「默契大考驗」，三人要答20條問題，測試他們互相了解的程度，當中有問到Arnold胸肌的尺寸、Matthew的生日等等，不過之後就變成爆料環節，奶仔更踢爆Matthew曾買下成人網站VIP會藉，搞到Matthew即時尷尬到面紅紅，相當搞笑！



三人進行「默契大考驗」！（YouTube影片截圖）

奶仔指Arnold女友Amber似學生妹。（YouTube影片截圖）

其中一條問題問到Arnold最鍾意睇的AV片種，有三個選項，分別是校園、辦公室及列車，而奶仔就揀了校園：「我想講點解我揀A呢？因為Amber（鄧卓殷）似學生妹。」Matthew隨即講道：「但其實你明唔明呀？你睇AV呢，你想睇一啲你本身冇嘅嘢。」但想不到奶仔竟然大爆Matthew不為人知的一面：「講起AV，阿廣話佢嗰陣時喺美國嘅時候，join咗一個好出名嘅網站嘅VIP，但係最嬲嘅係咩呢？嗰陣時佢都有share畀我嘅，我有諗住睇嘅，點知有一日佢同我講話唔使睇，佢話（網站）畀人hack咗。佢仲話係嗰陣時特價先買，其實我想問VIP係咪多啲嘢睇？」而Matthew即時口窒窒，雙耳通紅，更藐爆奶仔，連在旁的Arnold都笑言：「我冇乜見過佢呢個樣。」場面相當搞笑！

好尷尬。（YouTube影片截圖）

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三兄弟互相大爆料，可見感情甚佳，之後他們亦有表現感性的一面，Arnold同奶仔自言覺得拖累了Matthew的事業，Arnold講道：「好明顯廣沛係好Focus喺drama發展，我某程度上作為佢兄弟係似識咗我同奶仔之後，多咗variety，我係有少少感覺會唔會係搞彎咗佢？令到佢少咗drama嘅機會呢？」而奶仔亦有同感：「我喺戲劇組屬於一個好極端嘅人，有時好驚廣沛畀人覺得佢同奶仔friend咗，會唔會令佢減少機會呢？講真我自己真係會有啲擔心。我唔覺得你會咁諗，只不過我唔希望有任何一個可能性影響你嘅事業。」

Arnold同奶仔覺得拖累了好兄弟Matthew。（YouTube影片截圖）

不過Matthew最後就講出心底話，感激兩位兄弟：「好難得係有兩位兄弟肯同你喺呢個道路上一齊打拼，唔容易，相處好同住難，搞呢壇嘢一定會有磨擦、爭拗，但係好彩我哋個心係一致嘅，一齊向目標進發，所以大家就算點鬧都好，其實都係為件事好，我覺得應該係要多謝佢哋兩個，大家都一齊為件事。」現年33歲的Matthew一直以來機會多多，近年還擔正做劇集男主角，而今年更與鄭裕玲（Do姐）同王菀之（Ivana）一起主持節目《男神廚房》，備受肯定！

何廣沛在2018年奪得《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步男藝員」。（資料圖片）