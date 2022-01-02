何廣沛被踢爆睇AV當場面紅　奶仔方紹聰：佢特價join咗VIP

撰文：董欣琪
出版：更新：

何廣沛（Matthew）、郭子豪（Arnold）及方紹聰（奶仔）因合作拍攝TVB劇集《食腦喪B》而成為好兄弟，三人更一起開設YouTube Channel，日前他們進行「默契大考驗」，三人要答20條問題，測試他們互相了解的程度，當中有問到Arnold胸肌的尺寸、Matthew的生日等等，不過之後就變成爆料環節，奶仔更踢爆Matthew曾買下成人網站VIP會藉，搞到Matthew即時尷尬到面紅紅，相當搞笑！

三人進行「默契大考驗」！（YouTube影片截圖）
奶仔指Arnold女友Amber似學生妹。（YouTube影片截圖）

其中一條問題問到Arnold最鍾意睇的AV片種，有三個選項，分別是校園、辦公室及列車，而奶仔就揀了校園：「我想講點解我揀A呢？因為Amber（鄧卓殷）似學生妹。」Matthew隨即講道：「但其實你明唔明呀？你睇AV呢，你想睇一啲你本身冇嘅嘢。」但想不到奶仔竟然大爆Matthew不為人知的一面：「講起AV，阿廣話佢嗰陣時喺美國嘅時候，join咗一個好出名嘅網站嘅VIP，但係最嬲嘅係咩呢？嗰陣時佢都有share畀我嘅，我有諗住睇嘅，點知有一日佢同我講話唔使睇，佢話（網站）畀人hack咗。佢仲話係嗰陣時特價先買，其實我想問VIP係咪多啲嘢睇？」而Matthew即時口窒窒，雙耳通紅，更藐爆奶仔，連在旁的Arnold都笑言：「我冇乜見過佢呢個樣。」場面相當搞笑！

好尷尬。（YouTube影片截圖）

點擊下圖睇搞笑場面：

+18

三兄弟互相大爆料，可見感情甚佳，之後他們亦有表現感性的一面，Arnold同奶仔自言覺得拖累了Matthew的事業，Arnold講道：「好明顯廣沛係好Focus喺drama發展，我某程度上作為佢兄弟係似識咗我同奶仔之後，多咗variety，我係有少少感覺會唔會係搞彎咗佢？令到佢少咗drama嘅機會呢？」而奶仔亦有同感：「我喺戲劇組屬於一個好極端嘅人，有時好驚廣沛畀人覺得佢同奶仔friend咗，會唔會令佢減少機會呢？講真我自己真係會有啲擔心。我唔覺得你會咁諗，只不過我唔希望有任何一個可能性影響你嘅事業。」

Arnold同奶仔覺得拖累了好兄弟Matthew。（YouTube影片截圖）

不過Matthew最後就講出心底話，感激兩位兄弟：「好難得係有兩位兄弟肯同你喺呢個道路上一齊打拼，唔容易，相處好同住難，搞呢壇嘢一定會有磨擦、爭拗，但係好彩我哋個心係一致嘅，一齊向目標進發，所以大家就算點鬧都好，其實都係為件事好，我覺得應該係要多謝佢哋兩個，大家都一齊為件事。」現年33歲的Matthew一直以來機會多多，近年還擔正做劇集男主角，而今年更與鄭裕玲（Do姐）同王菀之（Ivana）一起主持節目《男神廚房》，備受肯定！

何廣沛在2018年奪得《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步男藝員」。（資料圖片）
+30
港星直播帶貨成掘金新出路　視帝黎耀祥羅嘉良被批高海寧狂賺百萬林建岳前妻謝玲玲與好友大搞睡衣Party 　4億九龍塘獨立屋極奢華無綫爆離巢潮一個月連走7人　細龜黃一山：演員缺乏係TVB一手造成74歲葉麗儀罕露面唱《上海灘》中氣十足　曾患乳癌抑鬱症歷經坎坷李若彤與鄧萃雯同場鬥靚　同樣55歲姑姑頸紋盡現不敵九姑娘
何廣沛
娛樂-方紹聰
郭子豪
香港藝人動向