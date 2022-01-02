無綫爆離巢潮一個月連走7人　細龜黃一山：演員缺乏係TVB一手造成

在剛剛過去的一個月內，TVB先後有五位藝人及兩位新聞主播宣布離巢，包括王君馨、資深演員劉一飛、節目《東張西望》主持林希靈、黃愷怡、黃穎君、無綫新聞台首席主播李文欣及明珠台新聞主播趙慧奈（Keina），令不少觀眾大感不捨。近年不少TVB藝人選擇離巢向外闖，而製作質素亦被指大不如前，對此，細龜黃一山日前就拍片大談人才流失的原因，更狠批「一年一Show」合約非常不合理。



一個月內連走7人：

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細龜認為現時觀眾的選擇太多，看電視的人自然就少了。（影片截圖）

細龜認為現時觀眾的選擇太多，除了各個省有屬於自己的衛星電視台之外，時下年輕人更偏向於用手機睇短視頻或網絡電影及劇集，令競爭多了，因而看電視的人就少了。不過另一方面，細龜就直指TVB的製作水準出了問題：「演員缺乏呢個問題，其實都係TVB一手造成嘅。」他透露由於TVB演員眾多，每個月出糧開銷大，於是採用「一年一Show」合約，更可減少長期服務金：「因為係按照你最後一個月離職嘅工資嚟計，但係你嘅基本工資只係按一個show嚟計嘅話，就算畀夠一個show你三千蚊，你到最後離職嘅人工就係按三千蚊嚟計。」

造成人才流失。（影片截圖）

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細龜指這樣算下來大大減少了TVB在人工方面的開支，很多甘草演員因為年紀較大，議價能力低，就算離巢都未必有更好的選擇，最後只能無奈簽約，不過正值黃金年齡的演員就有選擇的餘地：「自然走出去闖更加大嘅世界，拍外面嘅公司，所以TVB就走咗好多好資深、好有演技或觀眾緣嘅演員，剩返落嚟少部分演員，佢只能捧一啲新人，缺乏咗一啲三、四十歲最當紮當打嘅演員，造成吸引力都少咗，大家就唔會點睇呢啲電視劇，所以TVB造成今日嘅惡果，都係當年種下嘅因，正所謂有因必有果。」

狠批「一年一Show」合約非常不合理。（影片截圖）

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