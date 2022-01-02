萬千星輝｜譚俊彥奪視帝寶座　飲泣多謝家人︰老婆你係我嘅全部

無綫年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》於周日（2日）晚舉行，林保怡、歐陽震華揭曉及頒發「最佳男主角」，視帝寶座由譚俊彥憑《換命真相》的演出奪得，他同時奪得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成今屆的雙料視帝。



譚俊彥的得獎感言真摰感人。（電視截圖）

譚俊彥一上台就飲泣，邊哭邊說︰「多謝TVB，多謝志偉哥，我好開心我畀你睇到我嘅成長」，之後又表示︰「多謝珍姐對我好嚴格」等等。而他多謝家人一部分尤其令人感動，他說︰「我想同我媽咪講句對唔住，呢幾年我一直好少打畀你，唔係我唔愛你，係因為姓譚嘅男人所有嘢都擺喺心裏面，包括我對你嘅愛，媽咪I Love You。」他之後多謝爸爸狄龍和老婆任祉妍，他說︰「爸爸，上個禮拜我個仔去比賽攞咗個獎，我開心過我自己攞獎，我今日好榮幸可以將呢個喜悅帶畀你，多謝你！最後我想多謝我太太，I Love You，老婆你係我嘅全部，冇咗你我唔會攞到呢個獎。我愛你！多謝咁多位，我會不忘初心繼續努力。Thank You。」

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