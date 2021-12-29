2021回顧｜TVB劇集收視排行榜 《刑偵日記》恐怖紀錄第一套估唔到

2021即將過去，今年TVB迎來非常大的轉變，高層變動、節目改革等等都令人有種期待的感覺，而收視亦由七天跨平台的計法，變回即日收視，不過這對TVB暫時並未有好處，因為很多劇集因此而收視下跌，雖然計算模式不同，但很多人只會看數字的高低。

今年TVB總共推出了19套劇集，大約有大半是用即日收視計算，最恐怖的是《刑偵日記》創下了歷史上應該是最低的位置，今年很多大卡士的劇集也收視一般，但最高一套又的確令人意想不到。

即睇本年劇集（短劇不計）收視排行榜：

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同場加映：TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好

不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

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