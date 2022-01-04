萬千星輝2021｜林保怡受曾志偉邀請返「娘家」　放口風主理新劇？

日前（03/1）《萬千星輝頒獎典禮2021》上林保恰驚喜現身，這也是他時隔10年後再重返「娘家」。他接受《香港01》訪問表示，相隔10年TVB變化很多：「入嚟條路改變咗好多，兩邊嘅樓多好多，不過入到嚟整個環境都係依舊，亦都有好多同事嘅樣，有啲人認識，有啲係準備認識。」也表示今次是受曾志偉（志偉哥）邀請來《萬千星輝頒獎典禮2021》頒獎。



林保怡開綠燈喎，真係成事？（資料圖片）

之後的頒獎禮上會不會再到TVB頒獎？林保怡就十分風趣，回答說：「傑哋叫先得㗎，冇理由自己舉手。」2011年由林保怡、陳豪、佘詩曼、邵美琪、黃德斌及金燕玲領銜主演的《天與地》被喻為當代的「神劇」，林保怡會否考慮再接拍第二季？他就表示歡迎，唯需要三大條件：「第一要有返以前個組合，最緊要係劇本，因為好劇本難求，就算而家我自己做製作都好，要做一個好劇本需要好耐時間，要有好嘅編劇。」不說《天與地》，會不會考慮回到TVB拍劇？他回答：「呢個都係要等TVB邀請，如果自己舉手就...」

《天與地》最大啟示是將社會矛盾和危機的根源，指向普羅香港市民本身——尤其是人到中年、早已晉身中產的我們自己。（電視劇照）

林保怡製作公司主理的《嘆息橋》於2020年ViuTV播出後口碑極佳，談到會否回「娘家」製作新劇時，林保怡就大開「綠燈」表示歡迎，說：「咁就冇問題，好似《嘆息橋》咁，我對我嘅團隊好有信心。」角色人選方面，他透露自己會將casting交給導演決定。