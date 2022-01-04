天心正式搬出2000呎台北豪宅　住了10年依然像新屋一樣企理成焦點

台灣金鐘視后天心與韓國籍攝影師老公金英敏結婚五年依然愛得煙韌，去年兩人因疫情被逼分隔兩地無法見面，天心亦決定出售住了超過十年的台北2000呎豪宅，與老公一同在韓國投資。日前她已經將屋內所有物品搬走，並在Instagram上載清空後舊屋的模樣，獲網民大讚非常新淨，就像仍未入住過的屋一樣乾淨。



天心貴為台灣金鐘視后。（Instagram：@skyheart1111）

住了10年，天心對這間屋亦相當不捨，與新屋主交接之前親自打掃乾淨，並與舊家正式道別兼影相留念，只見廚房、客廳、睡房、廁所等全部都以簡約風格的木色和白色為主，即使已經沒有任何傢俬留下，依然顯得相當乾淨企理。現身處韓國的天心老公金英敏留言道：「正式和住了十幾年的房子道別一定很捨不得。」天心回覆表示：「它真的很棒，家裡（裏）的管理費都是我在這打麻將贏來的。」

天心日前將屋內所有物品搬走，豪宅就像仍未入住過的屋一樣乾淨。（Instagram：@skyheart1111）

天心這間位於台北信義區的62.82坪（約2235平方呎）豪宅樓齡約11年，交通方便樓下就有捷運站，而且屋苑園内環境極佳，屋內開揚又闊落，據悉包含車位在內去年開價8600萬台幣（約2400萬港元）成功賣出。網民見到天心曬出的一系列照片後大讚她打理得實在太好，難以相信已經住了10多年：「像新屋一樣！」、「新業主不用重新裝修了」、「真的很用心照顧呢」。

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天心賣出台北的豪宅之後，將計劃買入二手樓等她回台灣後能有地方住，而她與老公位於韓國的家則於台北的豪宅風格相當不同，以白色和灰色為主甚有溫馨的感覺，天心不在韓國的時候，就由老公負責打掃，並傳訊息給天心「炫耀」勤做家務的一面。

天心與韓國籍攝影師老公金英敏結婚五年依然愛得煙韌。（Instagram：@skyheart1111）

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