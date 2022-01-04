黎耀祥為《拳王》瘋狂操肌無緣視帝　親解缺席頒獎禮原因：沒請我

TVB《萬千星輝頒獎典禮2021》日前圓滿結束，當中「最佳劇集」由黃翠如、林夏薇、高海寧、江嘉敏等主演的《七公主》奪得，雖然翠如因為身處內地工作，暫時未能回港與劇組慶祝，但她亦不愁寂寞，除了出席商演活動之外，亦有把握機會相約好友聚會。日前翠如同黎耀祥、郭少芸、向海嵐、麥家琪在順德相聚，黎耀祥分享合照，並笑言：「嘩，四個靚女，想當年我老豬做天蓬時都沒這待遇！」



《七公主》奪得「最佳劇集」。（IG@wongtsuiyu）

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當日有網民問黎耀祥會否在頒獎典禮出現，而他就答道：「沒請我」，不少粉絲都留言表示可惜。黎耀祥在台慶劇《拳王》中飾演的石傲山是一位退隱拳壇的成功商人，他在劇中有一場44秒的回憶戲，需要赤裸上身騷肌，在拍攝時已年屆56歲的他為了這場戲專誠進行地獄式減肥及操肌，並在短短兩個多月內就減掉20磅，體脂率也跌至人生最低，成功操出鋼條身，相當敬業！雖然黎耀祥最後未能打入視帝五強，但依然有不少觀眾大讚他的演出！