羅志祥成功洗底IG重新開放留言　粉絲狂洗版「想哭」引出本尊回應

【羅志祥／小豬／復出】台灣藝人羅志祥2020年因感情風波重創演藝事業，沉寂了1年多後，終於在1日凌晨登上花蓮跨年演唱會舞台，正式宣告復出，直播瞬間吸引超過12萬人搶看，30分鐘的舞曲完全沒停歇，獲得一片好評，只不過他先前將Instagram留言設定數量上限，讓不少粉絲哀號無法寫下關心他的話語，沒想到近日被發現悄悄開啟留言功能，意外引起熱議。



羅志祥5號下午在Instagram上更新近況，曬出家中蒐集KAWS潮流公仔的一隅，開心地寫下對品牌的感謝話語，可以看出家裡灰色系的牆壁，與乳白色系的公仔相當搭配，而公仔的造型則是一個大型坐著的角色從後面抱著另一隻小型站著的KAWS，品牌方還特地屬名了公仔是要給「Show」的禮物，並祝賀他「Happy New Year」。

【圖輯】羅志祥IG重新開放留言 粉絲爆喊：你終於肯讓我們留言了！（點圖放大瀏覽羅志祥感謝文及粉絲留言👇👇👇）

+ 5

對此，羅志祥的新貼文也被網友悄悄發現，他終於將Instagram的粉絲留言功能打開，不管有沒有追蹤他，或是他有沒有追蹤的網友都可以在貼文底下留言，這個舉動也掀起大批忠實歌迷熱議，紛紛留言「可以留言了，來打卡一下」、「終於開放了」、「開放留言了，我還不留爆」、「你終於肯讓我們留言了」、「感動想哭，終於可以留言給你了」，引起熱議。

【相關圖輯】羅志祥靠2022跨年騷復出洗底？完騷前3次90度鞠躬絲（點圖放大看小豬羅志祥2022跨年騷演出片段👇👇👇）

+ 9

事實上，羅志祥開放粉絲留言後，也親民地回覆幾位歌迷的留言，表示自己其實在上一則貼文，曬出自己跨年舞台跳舞模樣的PO文就已經開放粉絲互動，也害羞回應「我手機不會爆吧」，而獲得偶像回應的網友也相當興奮。

【同場加映】吳亦凡被網紅爆料形象插水 盤點圈中曾被醜聞纏身影響事業的藝人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】