晚市禁堂食︱林秀怡稱措施恐損失過半生意　楊明：以之前經驗處理

因應新一輪疫情影響，政府昨日（5日）宣布收緊防疫措施，由今日（5日）起為期14日禁止市民在晚上六點後在餐廳堂食，身為餐廳合夥人的藝人林秀怡慨歎再一次禁晚市堂食對生意打擊甚大，又狠批措施用途不大，預計至少會損失超過一半的生意。



林秀怡身為餐廳合夥人，無奈接受禁晚市堂食的措施。（Instagram：@kirbysau）

秀怡回應《香港01》指，去年已經受過一次大打擊，如今再次面臨同樣的命運實在太無奈：「係『關關難過關關過』，因為都有之前停晚市嘅經驗，都大概知道個情況係點樣，大家都預咗係蝕本去做㗎喇，但係都繼續頂住先。你話擔唔擔心生意再受打擊，一定擔心喇，但係都冇辦法，希望疫情快啲過啦。」

林秀怡慨歎餐廳要面臨的損失難以想象。（Instagram：@kirbysau）

農曆新年將至，林秀怡認為餐廳要面臨的損失難以想象：「如果農曆新年停晚市，始終我哋都係晚市為主嘅餐廳，所以可能都會損失五、六成生意。」她又笑言雖然本人對政府決定晚市禁堂食的做法沒太大意見，但卻質疑可能有更好的辦法：「但有冇用呢？用途真係不大！」

楊明表示會按照之前的經驗處理。（IG/@lisa_chng）

另外，擁有燉湯生意的楊明亦表示會按照之前的經驗處理：「現在全城都是以盡快擊退新一波疫情為首要，其他沒什麼想法，餐廳都是以之前經驗處理，謝謝！」