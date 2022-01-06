俊昊李世榮執二攤演《衣袖紅鑲邊》成功臣　盤點換角後爆紅韓劇

由李俊昊和李世榮主演的韓國古裝史劇《衣袖紅鑲邊》，日前播出雙結局創下17.4%收視刷新該劇記錄，兼助MBC電視台挽救收視劣勢成MBC三年以來最高收視的迷你劇，演技無可挑剔的男女主角李俊昊和李世榮固然功不可沒，齊齊在年尾頒獎禮奪「迷你劇部門男女子最優秀演技賞」，事業攀上高峰。不過，原來李俊昊和李世榮一開始並非劇組首選，本來李祘和德任兩個角色由兩位新人演員金景南和朴慧秀擔任，兩人後來「執二攤」接演卻成功令劇集得到爆炸性的反應，收視節節上升，更成為了拯救MBC的功臣。



（《衣袖紅鑲邊》劇照）

據韓國傳媒報道，《衣袖紅鑲邊》於2020年已經開始選角，當時宣布由曾主演《內向的老闆》的27歲新人女演員朴慧秀擔任女主角，而男主角則由演出過《The King：永遠的君主》的金景南擔任，但因為朴慧秀去年年初突然捲入校園霸凌爭議導致其主演的新劇《Dear.M》播映無期，因此隨即被踢出《衣袖紅鑲邊》劇組，已選定的男主角金景南亦一併被換走。

朴慧秀原本是飾演德任的首選。（MT Korea）

朴慧秀亦因為捲入霸凌事件受到觀眾抵制，其主演的KBS電視劇《Dear. M》至今亦播映無期。（《Dear. M》海報）

金景南原本有望第一次做男主角。（《The King：永遠的君主》劇照）

後來劇組找來剛剛退伍的2PM成員俊昊和有「古裝劇女王」之稱的李世榮接演，兩人在全劇均開啟「演技大爆發」模式，偶像出身的俊昊在咬字、發音、情感演繹上幾乎拿滿分，連場喊戲更成功演繹出不同層次的悲傷，大受觀眾讚賞；李世榮為童星出身已經有23年的演藝經歷，亦有「古裝劇專業戶」的稱號演技實力無可挑剔，將宮廷虐戀發揮得淋漓盡致，作為觀眾根本沒有機會「出戲」，只能跟住拿紙巾狂抹眼淚哭到眼腫。結果兩人眾望所歸奪得《MBC演技大賞》的「迷你劇部門男子最優秀演技賞」、「迷你劇部門女子最優秀演技賞」和「最佳CP獎」，被外界大讚換角為「神來之筆」。

俊昊和李世榮的演出被外界大讚換角為「神來之筆」。（MBC官網）

除了《衣袖紅鑲邊》，其實過去同樣有不少爆紅韓劇的主角都並非一開始的首選，例如《Penthouse》的嚴基俊和《太陽的後裔》的宋仲基等等，證明「執二攤」並不代表注定失敗，更有可能因此攀上事業高峰！點擊觀看有哪些作品的主角本來並非首選：