JW與12億男友拍拖五年愈愛愈高調　曾傳被G.E.M.硬撬牆腳姊妹反目

JW（王灝兒）與卓悅太子爺男友葉韋彤（Tarzan）近年愈愛愈高調，不但經常出雙入對，更不時傳出好事近，日前JW在IG Post出與男友五年前和現在的對比照，並留言為男友送上生日祝福：「Happy Birthday my loveeeee! 五年前，五年後。Some things just never changeee. Stay happy and healthy always OKAY!!」而一向甚少更新社交平台的Tarzan亦難得Post相，分享了一張與JW慶生的合照，相當Sweet！



JW同Tarzan好Sweet！（IG@tarzan_ip）

Tarzan家底豐厚，身家逾12億，而JW與Tarzan拍拖五年以來感情穩定，她亦早已融入男方家中，不時陪男友出入馬場，為男友家族的愛駒打氣，又陪男友家人出席慈善活動，兩人經常邀請好友到豪宅中作客，大搞泳池Party。雖然JW暫時未過門成為12億新抱，但她曾在接受《香港01》訪問時表示早已認定了Tarzan：「我哋兩個嘅歲數都差唔多，我諗結婚都唔會係一件太遠嘅事嚟嘅，因為身邊人真係問得太多啦！你願意同一個人拍拖，其實你都等於希望大家嘅結局係可以走到最尾，所以願意花咁多時間同一個人拍拖，當然係要好肯定先得。而且追求我嘅人，我都會要求佢好正式咁向我示愛，我先會同佢一齊，而當年佢都做得到。」

不時邀請朋友到家中作客。（IG@tarzan_ip）

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其實JW在與Tarzan拍拖前，曾與G.E.M.（鄧紫棋）的男友Mark Ngai有過一段情，當年有傳G.E.M.硬撬好姊妹牆腳，事後JW亦表示Mark是由她介紹給G.E.M.認識，有報道指兩姊妹因而反目，而JW亦曾公開承認與G.E.M.極少聯絡。不過上個月突然傳出G.E.M.與Mark情變的消息，兩人拍拖五年以來一直恩愛，去年更一度傳出已秘婚，直至上個月中驚爆分手傳聞，有指兩人已分手數月，而一直陪同G.E.M.在內地工作的Mark亦已經獨自返港，凑巧G.E.M.的IG Post及新歌都似乎意有所指，而在G.E.M.的生日大合照中，兩人之間亦隔開幾個人，昔日甜蜜感覺不再。不過雙方一直未有正面回應分手傳聞，感情狀態成謎！