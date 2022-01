JW與12億男友拍拖五年愈愛愈高調　曾傳被G.E.M.硬撬牆腳姊妹反目

JW(王灝兒)與卓悅太子爺男友葉韋彤(Tarzan)近年愈愛愈高調,不但經常出雙入對,更不時傳出好事近,日前JW在IG Post出與男友五年前和現在的對比照,並留言為男友送上生日祝福:「Happy Birthday my loveeeee! 五年前,五年後。Some things just never changeee. Stay happy and healthy always OKAY!!」而一向甚少更新社交平台的Tarzan亦難得Post相,分享了一張與JW慶生的合照,相當Sweet!



JW同Tarzan好Sweet!(IG@tarzan_ip)

Tarzan家底豐厚,身家逾12億,而JW與Tarzan拍拖五年以來感情穩定,她亦早已融入男方家中,不時陪男友出入馬場,為男友家族的愛駒打氣,又陪男友家人出席慈善活動,兩人經常邀請好友到豪宅中作客,大搞泳池Party。雖然JW暫時未過門成為12億新抱,但她曾在接受《香港01》訪問時表示早已認定了Tarzan:「我哋兩個嘅歲數都差唔多,我諗結婚都唔會係一件太遠嘅事嚟嘅,因為身邊人真係問得太多啦!你願意同一個人拍拖,其實你都等於希望大家嘅結局係可以走到最尾,所以願意花咁多時間同一個人拍拖,當然係要好肯定先得。而且追求我嘅人,我都會要求佢好正式咁向我示愛,我先會同佢一齊,而當年佢都做得到。」

不時邀請朋友到家中作客。(IG@tarzan_ip)

其實JW在與Tarzan拍拖前,曾與G.E.M.(鄧紫棋)的男友Mark Ngai有過一段情,當年有傳G.E.M.硬撬好姊妹牆腳,事後JW亦表示Mark是由她介紹給G.E.M.認識,有報道指兩姊妹因而反目,而JW亦曾公開承認與G.E.M.極少聯絡。不過上個月突然傳出G.E.M.與Mark情變的消息,兩人拍拖五年以來一直恩愛,去年更一度傳出已秘婚,直至上個月中驚爆分手傳聞,有指兩人已分手數月,而一直陪同G.E.M.在內地工作的Mark亦已經獨自返港,凑巧G.E.M.的IG Post及新歌都似乎意有所指,而在G.E.M.的生日大合照中,兩人之間亦隔開幾個人,昔日甜蜜感覺不再。不過雙方一直未有正面回應分手傳聞,感情狀態成謎!