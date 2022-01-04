「休學拍A片」網紅木子小姐傳輕生　兒時曾遭母親虐待　校方回應

【木子小姐】台灣論壇Dcard紅人木子小姐昨驚傳離世，一名自稱是她父親的人在她ig透露她於早上5點多過世，不過有台大學生在Dcard指稱這是假消息，據「ETtoday」報導，台大校方證實她人還活著，輕生身亡一事並非事實，學校一直持續關懷輔導該名同學。



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木子小姐因在Dcard的一篇文章「我台大休學跑去拍A片」引發關注，她坎坷的童年經歷也令人同情，她更因此罹患嚴重抑鬱症，昨她的死訊傳出，不少網友深感惋惜，不過台大校方今早澄清這是假消息，也已聯繫上本人。

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