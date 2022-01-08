神奇女俠姬嘉鐸豪語驚人　自爆愛「做人」：如果可以每週…

【神奇女俠／Gal Gadot】以色列女星姬嘉鐸（Gal Gadot）憑藉《狂野時速》（The Fast and the Furious）系列闖出知名度，之後主演DC電影《神奇女俠》（Wonder Woman）人氣暴漲，紅遍全球，事業再攀新巔峰。姬嘉鐸和以色列企業家結婚近13年，育有3千金，一家五口幸福和樂。去年6月才喜迎三寶的她，近日接受時尚雜誌專訪時，卻語出驚人表示「我超愛生小孩」。



姬嘉鐸受訪時自爆「超愛生小孩」

姬嘉鐸近日登上時尚雜誌《InStyle》封面人物，接受專訪時自爆「我超愛生小孩，如果可以，每週生一次也OK！」姬嘉鐸不諱言懷孕過程很艱辛，但能創造生命是件很不可思議的事。而一般人難以忍受的生產疼痛指數，姬嘉鐸卻說的雲淡風輕，令人不禁讚嘆「真的是神奇女俠」。

【圖輯】看看更多姬嘉鐸IG生活美照（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

姬嘉鐸公開慵懶床照

事後，姬嘉鐸也在個人社群網站曬出當天拍的時尚大片，最引人注目的當屬慵懶床照。照片中，姬嘉鐸下身只穿著內褲，蜜大腿一覽無遺，慵懶坐臥在床，床上還放了一本書，文青感十足，而她對著鏡頭放電的撩人模樣，讓人看了心癢癢。

【同場加映】正義聯盟導演版｜與院線版的大10差異 鋼骨由大配角變故事核心（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

延伸閱讀：

「爆乳旗袍」神還原《華燈》！ 熊熊老司機上身自爆：我是服務型

朴敘俊開箱英國住所！ 曝異國生活險劇透《驚奇隊長 2》成漫威新爆雷王

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】