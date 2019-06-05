《神奇女俠》選角失敗？（下）連胳肋底都被批評！姬嘉鐸嬲爆反擊

2009年，所有荷李活動作電影導演，都記住了林詣彬（Justin Lin）這個名字。因為這位華裔導演把《狂野時速》（The Fast and the Furious）這個B級飆車電影系列，轉變成一部賺錢的商業賣座電影系列。《狂野時速4》（Fast & Furious）的全球票房突破3億美金的成績，證明沒有爛題材，只有不會拍的導演。但也許在大家敲鑼打鼓雲迪素（Vin Diesel）終於又回到《狂野時速》系列的同時，只有少數人發現了這部電影裏的另一個驚喜：由默默無名的姬嘉鐸（Gal Gadot）飾演的姬素（Gisele）。

先複習上一集：

薩克薛達慧眼識姬嘉鐸

《狂野時速4》大賣、而《狂野時速5》（Fast Five）賣到驚世駭俗──全球票房突破6億美金。這讓許多人連帶記住了姬嘉鐸，她飾演的姬素台詞不多、戲份也不多，但在這個低階版復仇者聯盟裏，她永遠是最酷與最神秘的那一個。

姬嘉鐸於《狂野時速》系列戲份不多卻令人印象深刻。（《狂野時速》系列劇照）

薩克薛達（Zack Snyder）慶幸他看了這兩部《狂野時速》，因為他覺得姬嘉鐸完全符合他心目中的女超人形象。薩克薛達不覺得天真無邪的Linda Carte，能在他那個人人苦大仇深的正義聯盟世界觀裏存活。相反地，姬嘉鐸優雅的神秘感絕對能成為最棒的女主角──她同時是貓女與神奇女俠的完美選擇。她能在智謀上壓過腹黑的Bruce Wayne、而她的神秘感讓她與沉默寡言的Clark Kent站在一起時，營造出一種高貴的神族氣質。

姬嘉鐸扮演的「神奇女俠」於《蝙蝠俠對超人：正義曙光》首次登場。（《蝙蝠俠對超人：正義曙光》劇照）

+ 3 + 2

儘管試鏡過程有點草率，姬嘉鐸根本不知道薩克薛達找她試鏡哪個角色──薩克薛達自然是大膽了點，他甚至不確定姬嘉鐸知不知道神奇女俠，他是在試鏡後才告訴姬嘉鐸的：

我不知道妳在以色列有沒有聽過她，但妳知道神奇女俠嗎？

就這樣，天生無懼的姬嘉鐸接下了一份大工作，她的確不太清楚她要飾演的神奇女俠、她也不清楚這個漫畫角色肩負的75年漫畫歷史責任有多麼重大、她更不知道全球漫畫粉絲會因此怎麼看待她。姬嘉鐸坦承：

那個時候，對像我這樣的一個影壇新鮮人來說，能夠接到一份大工作是最令人開心的事了。

2011年《狂野時速5》。（《狂野時速5》劇照）

+ 27 + 26 + 25

選角怎麼了？各方批評聲浪有如滔滔江水連綿不絕

還好姬嘉鐸還不習慣社群網路，她不知道自2013年底薩克薛達宣布她將在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman V Superman: Dawn of Justice）裏飾演Diana Prince開始，網路上已經有許許多多憤怒的聲音。直到2015年，原本衷心期待、後來聽到姬嘉鐸成為女超人後一度失望的Patty Jenkins，成為了獨立電影《神奇女俠》（Wonder Woman）的導演，這些憤怒音量越來越大了：

姬嘉鐸沒有資格飾演我們的神奇女俠！

薩克薛達於2013年宣布姬嘉鐸扮演「神奇女俠」時反對聲音不斷。（《蝙蝠俠對超人：正義曙光》劇照）

身材是其中一個原因，姬嘉鐸身型單薄──但這讓她在《狂野時速4》的姬素穿上曲線畢露的吊帶背心與牛仔褲時，那骨感性感到讓其他演員看起來就像野獸一般。但明顯地，沒有太多人認真看過《狂野時速4》、《狂野時速5》、與《狂野時速6》（Fast & Furious 6），而且他們的腦中全被大奶奶塞爆了：給我一個大奶媽女超人！其餘免談！

想當年大家其實並不看好……（《神奇女俠》劇照）

這波針對姬嘉鐸身材的網路羞辱聲勢浩大，而且別以為這只是精蟲衝腦的男性在抱怨而已，其中甚至包含了不少女性。下面這則留言就是個好例子：

我知道神奇女俠應該要有雙藍眼睛跟健美身材，姬嘉鐸就是根瘦竹竿，不是應該讓Jaimie Alexander來演才對嗎？

Jaimie Alexander當年被視為扮演「神奇女俠」最佳人選。（視覺中國）

娛樂雜誌《Slate》甚至還把姬嘉鐸身上最意想不到之處拿來大做文章：

《神奇女俠》預告裏姬嘉鐸的腋下到底發生甚麼問題？

姬嘉鐸連腋下亦被拿來大造文章。（《神奇女俠》劇照）

姬嘉鐸親自在綜藝節目上唸出這則很傷人的留言，她還現場確認了一下，告訴大家她的「長輩」還在，不要擔心。

姬嘉鐸於綜藝節目上唸出這則很傷人的留言。（節目截圖）

姬嘉鐸親上火線，無畏言行就像是神奇女俠

全世界突然針對起姬嘉鐸的胸部、而非她的資歷或年紀而拒絕這位新演員，她的反擊也着實有力──她可沒有陪大家扮笑臉，她用非常亞馬遜風格的方式回應：

神奇女俠是個亞馬遜人，而根據歷史紀載，亞馬遜女人其實只有一個胸部！

姬嘉鐸不時網友被狠批沒胸部又沒屁股。（Gal Gadot@IG）

+ 8 + 7 + 6

她用亞馬遜女人的角度來反擊，還不止一次，因為她到哪裏，每個媒體都想問她被批評平胸小屁股的感想，而她表現得徹底無畏無懼：「你們聽好了，如果你們希望這部電影拍得真實，那麼亞馬遜女人只有一個胸部，她們就只有一個，所以你們現在在這裏跟我講甚麼？說我沒胸部又沒屁股？這差很多好不好！」

傳說中亞馬遜女戰士是沒有右胸的，據說這樣胸部才不會妨礙她們射箭或擲槍。（《神奇女俠》劇照）

而另一方面，Patty Jenkins的立場也在轉變中，當她看到《蝙蝠俠對超人：正義曙光》的成品時，她發現過去自己的觀點與那些網路炎上留言一樣落伍：「在那之後我一直在留心姬嘉鐸的表現、觀察她、我才發現她是如此不可思議。事實上，我想他們（《蝙蝠俠對超人：正義曙光》團隊）當時選擇姬嘉鐸的決定比我想得好太多了，因為我就算找遍全地球，也找不到像這樣的女人。我不知道應該放眼四海，我只想找到一個美國女孩來演這個角色。而最終，他們找到了姬嘉鐸，他們選擇了姬嘉鐸，這對我來說是一份魔幻大禮。」

Patty Jenkins立刻與姬嘉鐸成為了孕育神奇女俠的生命共同體。（Getty Images）

在演技與銀幕魅力之前，選角不但戰身材還得戰血統

Patty Jenkins其實提到了另一個網路炎上的關鍵：姬嘉鐸不是土生土長的美國人。而許多人無法接受，穿着星條旗比堅尼的神奇女俠，竟然不是美國人。

選擇與角色國籍完全不同的演員是荷李活行之多年的陋習，也是許多被認為史上最糟糕的選角故事裏常見的問題──例如擁有史上最經典西部牛仔形象的John Wayne，竟然去演成吉思汗。這是荷李活遷就明星光環的陋病，但是在神奇女俠身上，這個問題卻變得複雜：神奇女俠的確是美國人創作的經典美國漫畫角色，但她是美國人嗎？亞馬遜是美國第52州嗎？

讓John Wayne演蒙古人還不是電影最讓人驚嚇之處……（《成吉思汗傳》劇照）

除此之外，姬嘉鐸的以色列背景更讓她陷入無解的衝突問題裏。一位以色列前職業軍人、一位錫安復興主義的忠實信徒、一位堅信有天以色列會光復故土的堅貞國民，現在竟然是全世界最有力的女超人。這部電影才在製作當中，阿拉伯諸國就已經表態他們將會嚴格封殺《神奇女俠》，他們對於以色列的厭惡現在有了一個明顯的發洩管道。

《神奇女俠》無法在阿拉伯諸國上映。（《神奇女俠》劇照）

姬嘉鐸可不太理解「政治歸政治、女超人歸女超人」這種胡言亂語，她在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》還沒上映前──大多數觀眾還沒認識她之前、網路炎上選角新聞的正當中──就已經公開向她的以色列同胞表示支持：「我為以色列同胞們獻上我誠摯的愛與祈禱，特別是獻給那些冒着生命危險保護母國的男孩與女孩們，你們對抗哈瑪斯政權的種種恐怖行為，而他們像懦夫一樣躲在婦孺背後……我們將會戰勝他們！安息日平安！」

姬嘉鐸公開向她的以色列同胞表示支持。（Gal Gadot@IG）

這可不是隱晦地暗示她的政治取向了，姬嘉鐸公開她的忠實的政治立場、與她可以為以色列奉獻一切的決心。姬嘉鐸明顯地不把鋪天蓋地的選角批評放在心裏，也許是因為她為母則強、也許因為她並不是網路重度用戶、或是因為一個更簡單的理由……她是一位貨真價實的女戰士：《神奇女俠》裏所有跟森林有關的戲份，都是在陰冷的倫敦森林外景拍攝的。她在接近零度的濕冷外景裏，一天拍攝12個小時、一周拍攝6天、而她身上只穿着簡陋的獸皮或是金屬胸甲。

姬嘉鐸長時間穿着這身性感戰衣於又濕又凍的倫敦森林拍打戲的確很辛苦！（《神奇女俠》劇照）

更別提《神奇女俠》後續還有許多補拍工作，又剛好與《正義聯盟》（Justice League）的拍攝進度重疊，而她當時已經懷了第二胎。早晨的害喜徵狀非常嚴重，她得在兩個劇組間飛來飛去不說，她還得裝出端莊、美麗、優雅的女戰士形象──於此同時，網路上對《神奇女俠》與姬嘉鐸繼續炮火隆隆。

Patty Jenkins回憶：「我不知道網路上為甚麼能有這麼多無憑無據的留言，面對這些攻擊，我們只能自立自強，這是我執導電影以來從未有過的經驗，我一直跟大家說：『大家可以等我們電影上映後再評斷嗎？』而終於，電影終於上映了。」

「她是個貨真價實的神奇女俠。」Patty Jenkins說。（《神奇女俠》花絮）

所以選角真的大失敗了嗎？

《神奇女俠》的成功，是開天闢地的。她在美國創下了4億美金的驚人票房、全球創下將近8億美金的驚人數字。這是史上最成功的女性超英雄電影、這是當時史上票房最高的女性主角真人電影──後來被《Marvel隊長》（Captain Marvel）超越。而現在，如果你聽到有人說「姬嘉鐸那個平胸女怎麼有臉來演神奇女俠」，也許你甚至根本不會生氣，因為你知道這個世界只有傻子會認同他的蠢話。

然後，神奇女俠就成為你所熟悉的樣貌……（《神奇女俠》劇照）

+ 7 + 6 + 5

姬嘉鐸證明了，這個世界有時候真的會看走眼，誰說沒身材、不是美國人、還是職業軍人、而且堅持相信以色列復國精神的姬嘉鐸，不能當好一個神奇女俠？

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