【正義聯盟導演版】與院線版的大10差異　鋼骨由大配角變故事核心

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-21 18:34

DCEU粉絲期待已久的《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）終於在本月18日正式上架，許多影迷在電影上架一刻，蜂擁至指定網上平台觀看，最終這部由粉絲成功爭取的《正義聯盟》以壓倒性的優勢擊潰了2017年上映的《正義聯盟》。那麼究竟導演版與當年的院線版又有甚麼大不同呢？

由薩克薛達（左）執導的《正義聯盟》讓閃電俠成為重要角色。（IMDb 圖片）

原本由薩克薛達執導的《正義聯盟》原定在2017年11月中上映，然而在上映前約6個月傳來惡耗，導演薩克薛達因喪女而被迫退出電影的後期製作階段。於是華納兄弟立即找來《復仇者聯盟》首兩集的導演Joss Whedon接任，並容許他重新撰寫及補拍部份鏡頭。

《薩克薛達之正義聯盟》完全把2017年上映的《正義聯盟》擊潰。（IMDb 圖片）

最終在經歷長達兩個月的補拍，電影順利在11月中上映。雖然電影收獲超過6.57億美元全球票房，但評價卻普遍負評。於是有一把責任歸咎於Joss Whedon修改劇本及補拍，因此發起聯署要求華納兄弟釋出「導演版」。那麼究竟導演版與當年的院線版又有甚麼大不同呢？點擊下圖即睇10大分別！！！