《神奇女俠》選角失敗？（上）　姬嘉鐸豐滿身材竟被嫌「排骨精」

Patty Jenkins曾經以為，失去《雷神奇俠：黑暗世界》（Thor: The Dark World）的導演椅，會是她人生中最大的失敗之一。沒想到塞翁失馬、焉知非福，她在DC擴展宇宙（DC Extended Universe／DCEU）獲得了人生中最大的成功：她執導不被看好的《神奇女俠》（Wonder Woman），卻獲得了口碑與票房上的雙重成功，拯救了奄奄一息的DC英雄們。但她曾經還犯下了另一個致命的錯誤：跟全球觀眾一樣，她覺得姬嘉鐸（Gal Gadot）一點都不適合演出亞馬遜公主。

Patty Jenkins與姬嘉鐸。（視覺中國）

女超人誕生艱辛，女導演艱辛詮釋

別再對那些選角新聞動怒，因為這個世界選角失敗的經驗，已經不計其數。在電影上映前，如果有任何新演員，要演出我們心中已有既定形象的角色，人類情感上的慣性、既定印象與成見，總是阻礙我們專業的眼光。我們會若有其事地舉出一百個她或他不勝任的理由，即便她或他還沒真正踏進片場，我們都會用最惡劣的評論，在彷彿可以免責的社群平台上，把她或他的祖宗十八代罵透透。別懷疑，你們最愛的神奇女俠，在僅僅兩年多前，就是許多觀眾以成見攻擊的頭號目標。

想想麥克雷法路（Mark Ruffalo）在成為變型俠醫時被批評得多慘？（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

話說從頭，是誰提拔了神奇女俠？答案是前華納影業主席Kevin Tsujihara。在《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）之後，DC正在思量誰會是他們的第三英雄，不管是閃電俠、水行俠或是神奇女俠，這些超級英雄都已經在牛棚準備了超過5年以上，但紙上談兵還不夠，仍需要一個實作計畫才能讓他們正式誕生。

Kevin Tsujihara就在《超人：鋼鐵英雄》上映的2013年，決定女超人應該要有部影視作品──傳統大廠華納影業與你認識的新生代影人Kevin Feige或是Jason Blum不同，他們不會直接透露他們心中已有的定案，而是微言大義地暗示他們的傾向：Kevin Tsujihara沒有明講的意思是，女超人請準備上場了。

Kevin Tsujihara一直是荷李活幕後的重要推手，其功勞卻常被忽略。（視覺中國）

在此之前，已經不只一位導演在與華納影業共同籌備女超人的電影。2011年末被Marvel Studios請出門的Patty Jenkins也是其中之一，她一直關注女性題材，對於影史上持續被誤解與物化的神奇女俠當然頗有興趣。早在她離開Marvel不久，就已經轉與華納討論關於神奇女俠電影的可能性。而2013年末Kevin Tsujihara總裁的發言，可說是給她一顆定心丸：儘管她還不是華納影業心中的頭號導演人選。

Patty Jenkins。（視覺中國）

神奇女俠的誕生遠比Marvel英雄與蝙蝠俠都要來得艱辛複雜，主要原因來自於人類社會的性別歧視問題存在太久，導演們不知道該以甚麼角度去詮釋這位女英雄。他們害怕物化她惹來女性觀眾的憤怒：不知為何，女超人一直穿着非常容易走光的裙子打擊犯罪；但又害怕把女超人拍成一部只有女性觀眾會喜歡的電影：電影公司害怕女超人變成愛唱高調的女權鬥士，而讓票房主力的男性觀眾根本不想貢獻票房。但是華納影業在苦於找不到平衡兩種看法的最佳解之前，他們先找到了最佳方向：他們決定讓女導演來執導《神奇女俠》。

穿着這麼短的裙子打鬥竟然可以違反常理地不走光。（DC Comics）

華納影業決定要拍《神奇女俠》，也決定讓女導演拍《神奇女俠》，這對Patty Jenkins來說可以說是雙重加分。但她知道，在這部女超人獨立電影之前，會先有一部 《超人：鋼鐵英雄》電影來介紹女超人出場，這意味着，她無法親自決定誰會是女超人，這會是薩克薛達（Zack Snyder）團隊的工作。但她已經與華納談過許多關於女超人的設定，這些討論應該會落實在華納找人的招募目標裏，Patty Jenkins期望他們能找到一個真正符合她心中期望的女超人，否則如果有天自己真的成為這部新電影的導演，她就得被迫接下一個自己其實並不喜歡的爛攤子。

大膽舉薦姬嘉鐸的導演薩克薛達。（《正義聯盟》花絮）

神奇女俠怎麼可以這麼瘦！

除非你是《狂野時速》（Fast and Furious）的忠實影迷，否則你很難會知道姬嘉鐸是誰。而當薩克薛達信心十足地在2013年底宣布，姬嘉鐸將會是我們的亞馬遜公主時，全世界與Patty Jenkins的信心瞬間跌落最低點。

Patty Jenkins回憶道：「我還記得當我看到報紙，上頭寫着神奇女俠已經決定是誰時，我的心情盪到零下幾度，我已經跟電影公司談了好久好久，溝通我們該如何處理神奇女俠，然後現在呢，他們竟然給我來這一招。我當時覺得，我跟華納影業的看法完全不同，我絕對不想讓姬嘉鐸成為神奇女俠。」

Patty Jenkins與姬嘉鐸。（Gal Gadot@IG）

Patty Jenkins在這個計畫上已經籌備數年，她有她自己的打算，因此她反對姬嘉鐸事實上不是因為討厭她，而更多的是失望──為甚麼華納影業沒有參考我的想法？但是全世界網路對姬嘉鐸的攻擊，卻與Patty Jenkins的狀況大不相同。簡單說，這些攻擊更為針對姬嘉鐸本人：

她怎麼可以這麼瘦！

神奇女俠竟被嫌係「排骨精」？即睇更多姬嘉鐸美照▼

+ 13 + 12 + 11

這個世界唯一能夠想像的女超人形象，來自於70年代的《神奇女俠》劇集，由Linda Carter飾演Diana Prince。Linda Carte在主演這部劇集時才只有24歲，嬰兒肥讓她擁有飽滿的顴骨與豐厚的臉頰，此外，那身比基尼上衣展露了她波濤洶湧的傲人身材。

Linda Carter曾是唯一的神奇女俠。（美劇《神奇女俠》劇照）

在《神奇女俠》劇集於1979年結束之後，全世界都認為飾演女超人的演員，必須要滿足一個最基本的條件：腰束、奶大、超渾圓的屁股。沒別的了，她不需要任何動作電影的經驗、她不需要很會丟套繩、她甚至不需要演技，只要前凸後翹就可以──這樣才能讓女超人穿上招牌比基尼馬甲還有超短裙時，看起來就像大家印象中的神奇女俠。

《神奇女俠》劇集有很多性感橋段……（美劇《神奇女俠》劇照）

+ 9 + 8 + 7

將近20年來，所有被認為有資格演出女超人的明星包括了：嘉芙蓮薛達鍾斯（Catherine Zeta Jones）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、Beyoncé、還有Mariah Carey。是的，還有Mariah Carey。她們除了都是名聲響亮的女人之外，另一個共通點，就是她們都擁有超完美的身材。然後華納與薩克薛達，竟然選了一個排骨精來演神奇女俠，他們是頭殼壞掉了嗎？──連導演Patty Jenkins都有相同的想法……

《神奇女俠》竟被指選角失敗？即刻重溫姬嘉鐸精彩演出▼

+ 7 + 6 + 5

敬請期待下集：正式開幕！神奇女俠a.k.a.姬嘉鐸diss大會

延伸閱讀：

「神力女超人」蓋兒加朵新片消息曝光：《Red Notice》合體巨石強森

蓋兒加朵確定出演《尼羅河上的慘案》!《東方快車謀殺案》正宗續集再登大銀幕

【本文由「電影神搜」授權轉載。】