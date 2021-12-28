愛上我的衰神︱陳嘉慧曾捲入伍富橋林穎彤戀情　當事人激動澄清

擔正做《愛上我的衰神》之前陳嘉慧只飾演過一些「跑龍套」角色以及綜藝節目，最多戲份的一次亦只是在《迷網》中飾演「牛嘉碧」一角。今次由「跑龍套」三級跳升做女主角，比起何依婷做《十月初五的月光》的女主角更有驚喜。

陳嘉慧「福利」大放送。（IG@ericackw）

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雖然入行只是短短四年，但原來她也曾經捲入緋聞。一年前，林穎彤和伍富橋這對傳出戀情多年的戀人被踢爆分手，當時傳出陳嘉慧介入二人的戀情，成為第三者！不過當時林穎彤為她澄清，指不相信伍富橋會有第三者，而陳嘉慧也指兩人只是普通朋友，自己當時亦有位穩定的圈外男友。而伍富橋的回答更抵死，指兩人是「友誼波的誤會」，因為當時一起打籃球便被傳出緋聞。

伍富橋林穎彤曾推出合唱歌《迷魂陣》，在MV中大跳辣身舞，奉旨談情。（《迷魂陣》MV截圖）

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同場加映：TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好

不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

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